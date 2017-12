Kiitostilaisuus Suomi 100 -teemalla

Pälkäneen katukappelilla pidetään Parasta Suomelle -tilaisuus tulevana sunnuntaina kello 17. Jumalan armo ja hyvyys on ollut suuri kansaamme kohtaan. Suomi on saanut olla itsenäinen jo 100 vuotta. Sadassa vuodessa Suomi on noussut köyhästä ja vaatimattomasta maasta yhdeksi maailman parhaista. Maatamme on siunattu sekä varjeltu monin tavoin. Katukappelilla kokoonnutaan yhteen kiittämään Jumalaa ja pyytämään Hänen armoaan myös tuleville päiville. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Tämän jälkeen kuullaan eri itsenäisyyden vuosikymmeninä syntyneiden syntymäpäiväonnitteluja ja -ajatuksia 100 vuotta täyttäneelle Suomelle niin sanoin, lauluin, runoin kuin rukouksin.