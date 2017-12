Apua läksyihin tai kaveriksi harrastuksiin

Pälkäneellä pilotoidaan uutta toimintatapaa, jossa etsitään vapaaehtoisia koululaisten tukihenkilöiksi. Tukihenkilö voi tehdä koululaisen kanssa ihan tavallisia juttuja aina tarpeen mukaan.

– Yhden vanhemman perheessä voi olla tarvetta esimerkiksi harrastuskaverille. Jos lapsia on useampia, vanhemman voi olla haastavaa ehtiä kuljettamaan lapsia harrastamaan. Tällöin tukihenkilö voi auttaa. Tämänkaltaista apua saatetaan tarvita myös vuorotyöperheissä, Pälkäneen kunnan vastaava kuraattori Tarja Kuoppa kertoo.

– Yhtä hyvin tukihenkilö voi tarjota koululaiselle miehen, naisen, tai vaikkapa isovanhemman mallia tai auttaa vaikkapa läksyjen kanssa, Pälkäneen kunnan koulukuraattori Kirsi Andrejeff-Keränen lisää.

Kuoppa ja Andrejeff-Keränen painottavat, että toimintamallissa ei ole kyse ongelmalasten tai -nuorten auttamisesta, vaan siitä, että koululaisille halutaan tarjota tukea riittävän ajoissa. Joskus lapsi voi kaivata aikuista enemmän kuin omalla huoltajalla on aikaa.

– Haussa on siis ihan tavallisia aikuisia, mitään erityistaitoja ei tarvitse olla. Tarvetta tällaiselle toiminnalle on, ja uskomme vahvasti tämäntyyppisen avun kantavan elämässä, kuraattorit täsmentävät.

Pälkäneellä ja Kangasalla on aiempina vuosina koulutettu tukiperheitä ja tukihenkilöitä sosiaalityön puolella.

– Näin tiukasti kouluun kytkettynä tällaista mallia ei kuitenkaan ole aiemmin Pälkäneellä kokeiltu, Andrejeff-Keränen mainitsee.

Kurssi alkaa alkuvuodesta

Vapaaehtoisille järjestetään alkuvuodesta kurssi, joka kouluttaa valmistaa vapaaehtoisia tukihenkilön tehtäviin. Koulutusta pidetään Pälkäneen perhekeskus Pirtillä neljänä peräkkäisenä maanantai-iltana. Ensimmäinen kurssikerta on 15. tammikuuta. Kurssille tuleminen ei sido vielä mihinkään.

– Kurssilla käydään läpi asioita, joita vapaaehtoisten on hyvä tietää, esimerkiksi laki- ja vuorovaikutusasioita. Iltojen aikana harjoitellaan myös vaikeiden asioiden ja tilanteiden käsittelyä sekä kohtaamista. Yllättäviä asioita voi tulla vastaan, ja silloin on hyvä, että on jo valmiina joitakin ratkaisumalleja. Vapaaehtoiset pääsevät tutkailemaan hieman myös omaa elämäänsä. Kurssille osallistuvat saavat todistuksen, josta voi olla hyötyä vaikka työtä tai opiskelupaikkaa hakiessa, Kuoppa sanoo.

Ajatus tukihenkilötoiminnasta on syntynyt puhtaasti koulumaailman tarpeista. Joskus koulun keinot ovat riittämättömät innostamaan ja motivoimaan. Oppilas voi tarvita tukea läksyjen tekoon ja kouluun lähtemiseen.

– Äiti tai isä ei välttämättä aina ole se oikea tyyppi murrosikäiselle, ulkopuolisen voi joissain tilanteissa olla helpompi tsempata tai tukea lasta tai nuorta, Andrejeff-Keränen tietää.

Yksi turvallinen aikuinen lisää

Kaikki tukihenkilöiksi lähtevät saavat oman yhteyshenkilön, jolta voi tarvittaessa kysyä neuvoja ja vinkkejä tukihenkilötyöhön. Myös tukihenkilöiden kulukorvaukset maksetaan. Vaikka toiminnasta pyritään tekemään mahdollisimman joustavaa, tukihenkilöiltä toivotaan sitoutumista noin vuodeksi kerrallaan.

– Jollakin lapsella tarve tukihenkilölle voi olla kerran kuussa, jollain toisella vaikkapa kerran kahdessa viikossa, Kuoppa määrittelee.

Kuraattorit korostavat, että tukihenkilö ei ole missään nimessä pois vanhemmuudesta. Tavoitteena on ennen kaikkea saada lapsen elämään yksi turvallinen aikuinen lisää.

– Perheiden elämä on nykyisin todella kiireistä ja vaativaakin. Silloin voi tulla eteen vaiheita, jolloin ei ehdi itse tehdä kaikkea. Tämä on ihan ok, ja tukea pyritäänkin tämän pilotin kautta tarjoamaan ihan tavallisille perheille, Andrejeff-Keränen sanoo.

Tukihenkilöydestä ja tukihenkilökurssista järjestetään infotilaisuus Pälkäneen Pirtillä maanantaina 11.12. kello 18. Paikalla ovat Kirsi Andrejeff-Keränen ja Tarja Kuoppa.