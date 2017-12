Kansainvälistä taidetta kirjekuorikoossa

Mikkolan Navetan kalleriassa on avautunut aiemmin Arkissa esillä ollut juhlavuoden kansainvälinen taidenäyttely Onnea Suomi. Ajatus itsenäisyyden 100-vuotisen taipaleen juhlistamisesta kansainvälisen taiteen keinoin on Anja Mattila-Tolvasen. Vuoden 2016 syksyllä hän lähetti verkostojensa kautta kutsun useille taiteilijoille eri maissa ja pian alkoikin postia saapua. Suosituksena oli ripustusurakkaa ennakoiden, että työt olisivat A4-kokoisia, mutta muunkinlaisia töitä joukossa oli. Määräaikaan mennessä posti toi maailmalta kaikkiaan 194 teosta 122 taiteilijalta. Maita oli edustettuna 32, suurimman ryhmän muodostivat italialaisten taiteilijoiden työt. Toiseksi eniten on mukana yhdysvaltalaisia taiteilijoita. Suomalaisia on kahdeksan, heistä viisi pälkäneläisiä: Katja Ankerman, Aune Mattila, Anja Mattila-Tolvanen, Erika Pohjola ja Paul Tiililä. Kokonaisuudessa on mukana kaikkiaan 16 World Art Group-ryhmän jäsentä.

Miten kansainväliset taiteilijat haluavat Suomea onnitella? Niin kuin arvata saattaa, näyttelyn yleisilme on sinivalkoinen. Tuttuja ja ikonisia Suomi-elementtejä on käsitelty monella eri tavalla ja leikitelty kuvan ja tekstin vuoropuhelulla. Töiden pieni koko ja vaatimus niiden mahtumisesta kirjekuoreen ovat toisaalta rajoittaneet ilmaisua, toisaalta antavat töille yhtenäisen ilmeen, jossa eri maista tulevat työt keskustelevat keskenään. Ripustus tukee tätä ajatusta, sillä taiteilijat on iloisesti sekoitettu keskenään ja tarkasteltu vain töiden yhteensopivuutta.

On hauska ajatella, että jossakin kaukana taiteilija on paneutunut miettimään pikkuista pohjoista maata ja kansaa ja tiivistänyt mietteensä postitaideteokseksi. Näin näyttely on jo tekovaiheessa vienyt Suomea maailmalle sympaattisella ja oivaltavalla tavalla.

Postitaidetta Mikkolan Navetalla joulu-tammikuun ajan. Järjestävät Anja Mattila-Tolvanen ja Pälkäneen kulttuuripalvelut