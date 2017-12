Lietekuljetukset taas kilpailutuksessa

Pirkanmaan Jätehuollon lietekuljetusten uudelleenkilpailutus on käynnistynyt. Hankinta koskee asumisessa syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräystä ja kuljetusta Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntien alueella Nokiaa ja Juupajokea lukuun ottamatta.

Kuljetukset kilpailutetaan uudelleen markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Markkinaoikeus kumosi lokakuussa Pirkanmaan Jätehuollon keväällä 2016 tekemän hankintapäätöksen.

Uusi hankinta toteutetaan hankintalain mukaisesti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana.

– Toimialue on jaettu erikokoisiin urakka-alueisiin pääasiassa kuntarajojen mukaan ja tarjous voi koskea yhtä tai useampaa aluetta. Tämä mahdollistaa kaikkien toimijoiden tasapuolisen mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuun, sanoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti 31. joulukuuta mennessä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. Sopimuskausi on kolmevuotinen, mutta varsinaisen urakkakauden jatkoksi on mahdollisuus sopia kahden vuoden optiosopimus.