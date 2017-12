Jazzahtavasti jouluun

Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias Sandberg ovat nopeasti luoneet oman markkinaraon suomalaisen jazzin parissa. Musiikkia voi kuvata rauhalliseksi, tunnelmalliseksi, traditionaaliseksi vocaljazziksi. Mariah Hortans / M Sandberg Duo on esiintynyt aktiivisesti suomessa sekä tehnyt kaksi kiertuetta USA:ssa.

Torstaina 14. joulukuuta duon joulukiertue saapuu Kangasala-taloon kello 19. Seuraavana sunnuntaina Hortans ja Sandberg konsertoivat Kuhmalahdella. Konsertti Kuhmalahden kirkossa alkaa kello 18.

Mariah Hortansin ja Mathias Sandbergin levy Christmas Jazz ja viimeisin julkaisu Another Jazzy Christmas luovat rentouttavan ja jazzahtavan joulutunnelman. Musiikki esitetään englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja muodostuu sekä Sibeliuksen, Händelin ja Schubertin klassisista joulusävellyksistä että perinteisistä pohjoismaisista joululauluista ja englanninkielisistä christmas carolseista. Musiikki on saanut uuden sovituksen jossa on käytetty duon tunnukseksi muodostuneita harmonioita ja melodisia improvisaatioita sekä svengaavia rytmejä.

Mariah Hortans on koulutukseltaan laulunopettaja. Esiintymisien ja opetuksen lisäksi hän on viime vuosina myös toiminut kuoronjohtajana. Jazzkitaristi Mathias Sandberg, joka on opiskellut muun muassa Manhattan School of Musicissä New Yorkissa sekä Berklee College of Musicissä Bostonissa, on yksi Pohjanmaan eniten kysytyistä freelancemuusikoista.