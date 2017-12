Joulutulet syttyvät 23. kerran

Tunnelmalliset joulutulet Syrjänharjun tutussa supassa syttyvät taas lauantaina 16.12. kello 17.30. Tapahtuman järjestävät yhdessä Pälkäneen reserviläisjärjestöt ja seurakunta. Joulutulet ovat koko perheen juhla, ja varmasti tulille tulee perheineen isiä ja äitejä, jotka ovat itsekin olleet lapsena mukana. Jouluevankeliumin lukee reserviläisistä Lasse Kuusela, ja joulupuheen pitää sairaalapastori Eija Kasari. Mukana on myös Korsukööri ja tietenkin yhteislaulua. Ohjelman jälkeen on vuorossa ilmaista makkara- ja mehutarjoilua – paistokeppien kanssa on makkaroita mukava itse grillata.

Viime vuonna joulutulilla oli noin 300 kävijää. Joulutulille löytää, kun lähtee Nuijan mäeltä ylös vesitornille – tulet ja jätkänkynttilät ohjaavat tornilta parin sadan metrin päässä olevaan suppaan. Autoilla näkötornin paikoitukseen ajavien on hyvä tulla ajoissa ja ajaa varovasti – harjutiellä on paljon jalankulkijoita ja lapsiperheitä.