Suomesta, sadalla sanalla

Pälkäneellä pitkään toiminut Valkeakoski-opiston luovan kirjoittamisen kurssi julkaisee antologian. Kirjan nimi on Kansanhiihto – raapaleita 100-vuotiaasta Suomesta, ja siinä on tekstejä ryhmän kaikilta kymmeneltä kirjoittajalta. Kirja ilmestyy palvelukustantamo Mediapinnan Suomi 100 runokirjaa -sarjassa. Kaikki kirjan tekstit ovat raapaleita eli tasan satasanaisia tarinoita tai runoja.

– Luovan kirjoittamisen ryhmässä on hyvin erilaisia kirjoittajia: yksi tykkää kirjoittaa runoja, kun taas toinen on omimmillaan tarinoiden tai novellien kanssa. Antologiaan tuntui mielekkäältä koota juuri raapaleita, sillä ne ovat tarpeeksi joustavia, jotta kaikki saivat kirjoittaa sitä, mitä haluavatkin, mutta kokonaisuudesta ei kuitenkaan muodostu sekavaa sillisalaattia, luovan kirjoittamisen kurssin opettaja Anna Elina Isoaro kertoo.

Kirjassa yksi raapale on painettu aina yhdelle sivulle. Teoksen väljänä teemana on ollut Suomi 100. Kukin kirjoittaja on ilmentänyt teemaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

– Antologiassa on esimerkiksi historiallisia muisteluita, mutta myös nykypäivää. Mukana on suomalaisia unelmia ja painajaisia: kirjoitusta seesteisestä kesäpäivän saunanlämmityksestä tasapainottaa tarina leipäjonoista tai äidistä, joka uhkaa hukkua älypuhelimeensa, Isoaro sanoo.

Muutama kurssilainen on aiemmin julkaissut kirjoja omakustanteina, mutta antologia on ensimmäinen kurssin yhdessä julkaisema. Luovan kirjoittamisen ryhmässä on paljon henkilöitä, jotka ovat olleet siinä mukana jo pitkään. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa Haanloukkaassa.

– Kirjaprojekti antoi monelle mukavasti tavoitetta. Onhan ihan eri asia kirjoittaa kun tietää, että teksti aikanaan julkaistaan, Isoaro lisää.

Kurssilaiset juhlivat saavutustaan Pälkäneen pääkirjasto Arkissa ensi maanantaina yleisölle avoimessa julkistustilaisuudessa. Tilaisuus alkaa kirjastolla kello 18.