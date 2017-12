Maria Stereo esittelee Tuolinsa

Kimmo Pyykkö -taidemuseon Kohtauspaikkana Kangasala -näyttelyssä on esillä 59 teosta 40 taiteilijalta. Yksi heistä on sahalahtelainen kuvataiteilija Maria Stereo. Maria Stereo on tavattavissa näyttelyssä keskiviikkona 13. joulukuuta kello 14 alkaen.

Tapaamisessa Stereo kertoo, kuinka teos Tuoli on syntynyt. Teos on toteutettu särkemällä kirpputorilta hankittua posliinia ja asettelemalla palaset tuolin muotoon.

– Rokokoo-tyylisuunnan muotoutuessa 1700-luvun alussa yksi tunnusomainen piirre oli pyrkiä järjestelmälliseen epäsymmetriaan. Pyrkimys kuulostaa omalta, sattumanvaraiselta työskentelyltäni. Veistäjänä yritän luoda symmetristä muotokieltä, joka usein päätyy onnekkaasti epäonnistumaan. Valmistan veistoksia hajotetuista posliini- ja keramiikkaesineistä. Työskentelyni alkaa niiden jatkuvasta keräilystä kirpputoreilta. Työhuoneessani se jatkuu esineiden hajottamisena, sommitteluna, muotojen luomisena sekä eri struktuurien ja värien yhdistelynä. Viime aikoina olen nauttinut kalusteiden työstämisestä, Maria Stereo sanoo.

Maria Stereo on valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2011 Tampereen ammattikorkeakoulusta. Stereo tekee koosteveistoksia, installaatioita, videotaidetta, piirustuksia ja maalauksia. Hän käsittelee usein teoksissaan tyttö- ja fanikulttuuria. Stereo tekee myös musiikkia ja on Maria ja Marsilaiset -bändin keulahahmo.

Maria Stereon teosesittely on osa Kangasala-talon ja Kimmo Pyykkö -taidemuseon Joulutunnelmaa talossa ja taidemuseossa -tapahtumaa kello 11– 17. Päivän ohjelmassa on esimerkiksi joululauluja, glögiä ja pipareita.