NMKY karkasi RaLulta

B-tyttöjen SM-sarjaa tappiotta johtava Helsingin NMKY ei jättänyt mitään sattuman varaan, kun se matkasi kauden yllättäjän vieraaksi Tampereelle. Helsinkiläisten kokoonpanossa olivat ikäluokan molemmat kärkipelaajat, joita on peluutettu säästeliäästi kauden aiemmissa B-tyttöpeleissä.

Pälkäneen ja Raholan yhteisjoukkue pysyi sarjakärjen tahdissa ensimmäisen jakson, mutta sen jälkeen Roosa Taipaleen virhevaikeudet saivat puolustuksen vuotamaan. Taipaletta jouduttiin lepuuttamaan, eikä RaLun riveistä löytynyt toista pelaajaa, joka olisi pysynyt Janette Aarnion tahdissa.

– Ottelu oli vauhdikas, mutta siisti. Virheitä vihellettiin vähän, mutta nyt niistä osui Roosalle kolme jo avausjaksolla. Puoliaikaan mennessä hänellä oli neljä virhettä. Osan olisi aivan hyvin voinut jättää viheltämättä, ja osa olisi voinut osua jonkun toisen pelaajan kohdalle, valmentaja Tom Ingman harmittelee huonoa tuuria.

Helsinkiläisiltä löytyi kaksi nopeaa, taitavaa pelaajaa, jotka voittivat omat parinsa kerta toisensa jälkeen. Paremmuus kärkipareissa kertautui koko kentälle, ja toisesta jaksosta alkaen NMKY meni menojaan.

Ottelun 64–109 hävinnyt RaLu olisi voinut pitää loppulukemat siedettävinä vetäytymällä paikkapuolustukseen, mutta tällaisiin hätäratkaisuihin ei turvauduttu.

Helmi Raivio esitti syöttötaidetta

Hyvin prässänneet ja puolustaneet helsinkiläiset saivat tyrehdytettyä RaLun pelinteon. Ajoittain kotijoukkueella oli vaikeuksia tuoda palloa hyökkäyspäähän, ja vastustaja takoi peräti 41 pistettä pallonmenetyksistä. Hankalilla hetkillä olisi kaivattu edellispäivän aluesarjapelissä sormensa loukanneen Ida Östringin pallonkäsittelytaitoja.

HNMKY on kovakuntoinen vauhtikorisjoukkue, joka elää kahdesta huippuyksilöstä. Kun RaLu sai tuotua pallon ylös, kovalla itseluottamuksella koreja nostanut ja palloa jakanut Hanna Hirvonen oli tehokas (15 pistettä). Virhevaikeudet eivät häirinneet Roosa Taipaleen hyökkäämistä, ja hän teki 16 pistettä.

Ehjän ottelun pelannut Emilia Ingman upotti viisi pistettä ja keräsi eniten syöttöpisteitä. Neljä pistettä kerännyt Helmi Raivio pelasi kauden parhaan SM-sarjaottelunsa kovimmassa mahdollisessa paikassa. Oivaltavat syötöt hipoivat jo taidetta, ja joukkuekaverit pääsivät nostelemaan helppoja pisteitä. Omat paikkansa Raivio hyödynsi viileästi.

– Helmin peliäly pääsee oikeuksiinsa vauhtipelissä. Hän näkee ja löytää liikkuvat pelaajat upeasti, Tom Ingman kehuu.

Ykkösen syksy hoitui tappiotta

Yhteisjoukkueessa SM-sarjaa pelaavat pälkäneläiset olivat lauantaina apuna, kun Luja-Lukko hoiti ykkösdivisioonasyksyn kunniakkaaseen päätökseen. Tappiottoman syyssarjan kaksi viimeistä voittoa irtosivat Turun Riennosta luvuin 87–25 ja Salon Vilppaasta 95–47.

Puoliaikaan mennessä vain kuusi pistettä tehneet turkulaiset putosivat kyydistä nopeasti. Pälkäne oli fysiikaltaan ja taidoiltaan niin paljon edellä, ettei ottelu palvellut kumpaakaan joukkuetta.

Syksyn turnauksessa hyvän vastuksen Luja-Lukolle tarjonnut Salo oli SM-karsinnoissa lähellä valtakunnallista sarjapaikkaa, mutta pälkäneläisiltä löytyi jokaiseen pariin paremmat pelaajat.

SM-sarjapelipäivinä huilaavilla aluesarjapelaajilla riitti pelinälkää. Elina Wallgrén loisti hyökkäyspäässä ja myös Eveliina Knuutinen sekä Jaana Järvinen pelasivat mainion ottelun.

Luja-Lukko lähti pienellä riskillä pelaamaan kahta sarjaa vain kahdeksan pelaajalla. Joukkue on pysynyt pääosin terveenä, ja urakasta on selvitty upeasti: yhteisjoukkue on SM-sarjassa kuudentena ja Pälkäneen oma joukkue selvitti ykkösen syyssarjan tappiotta. Pelaajat ovat saaneet paljon vastuuta, sillä kaikkien minuuttimäärät ovat normiseuran aloitusviisikkopelaajien tasolla.

SM-sarjan ensimmäinen kierros saadaan RaLun osalta valmiiksi sunnuntaina, kun se matkaa Helmi Basketin vieraaksi. Ottelussa ratkaistaan, kumpi joukkueista on kärkinelikon ykköshaastaja. Helmi Basket nousi sunnuntaina RaLun ohi, kun se pystyi ensimmäisenä joukkueena varastamaan pisteitä kärkinelikolta. Helsinkiläiset yllättivät sarjakakkosen, Hongan.

B-tytöt, SM-sarja

RaLu – HNMKY 64–109

HNMKY 8 8 0 757-513 16 Honka W 8 6 2 620-469 12 Honka G 8 6 2 582-489 12 Pyrintö 1 8 6 2 549-470 12 Helmi Bask 8 5 3 545-564 10 RaLu 8 4 4 498-557 8 ToPo 8 2 6 455-531 4 PuHu Red 8 2 6 407-508 4 EBT I 8 1 7 401-570 2 TuRi 8 0 8 456-599 0

B-tytöt, 1. divisioona

Luja-Lukko – Turun Riento 87–25

Luja-Lukko – Salon Vilpas 95–47