Kontulassa pidetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa eturivissä istuivat tilaisuuden arvovieraat veteraani Matti Toukonen puolisonsa Hilkan kanssa ja lottina palvelleet Anni Kiviranta ja Maila Toukola. Toukonen on ainoa jäljellä oleva veteraani Sahalahdella. Samoin Kiviranta ja Toukola ovat ainoat lotat.

Kunniavieraiden rinnalla istui nuorta polvea edustava, itsenäisyysjuhlan juhlapuhuja Eemeli Saarela, joka nivoi puheessaan yhteen Suomen historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

– Voimme muistella menneisyyttä lämmöllä ja kunnioituksella. Ilman menneisyyden sankareita ei olisi nykypäivän loistoa. Tulevaisuudelta voimme odottaa samanlaista loistoa, jonka olemme saavuttaneet, mutta emme ilman ponnisteluja, 15-vuotias Kangasalan nuorisovaltuuston puheenjohtaja mainitsi.

Saarela uskoo, että tulevaisuus on Suomelle hyvä.

– Vain vanhempien ihmisten neuvoilla se on parempi kuin nykypäivä. Innostakaa siis nuoria tekemään asioita yhteiskunnan, perheen ja itsensä eteen. Älkää painostako, sillä ihminen tekee parhaiten silloin, kun hän on innoissaan.

Iloitaan täysillä

Juhlassa tervehdyssanat esittänyt Seppo Rinne pohjusti juhlapuheen sisältöä viittaamalla satavuotiaan Suomen menestystarinaan unohtamatta isänmaata sodissa puolustaneiden merkitystä. Kansainvälisissä vertailututkimuksissa Suomi on kärkisijoilla, kun kyse on esimerkiksi tasa-arvosta tai lasten turvallisuudesta.

– Iloitaan täysillä Suomen menestyksestä, Rinne kehotti.

Seppo Rinne muistutti myös, että suomalaisilla on ollut hyvä herraonni.

– Sovintoa on haettu, yhtenäisyyttä on vaalittu. Suomalaisten enemmistön usko demokratiaan on säilynyt.

Itsenäisyysjuhlassa musiikkia esittivät Kangasalan pikkupelimannien Viuselit-ryhmä ja Sahalahden kirkkokuoro. Antti Nikkinen lausui Yrjö Jylhän runon.