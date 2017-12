Millaista lopputulosta Kangasala toivoo Tavase-asiassa?

Tekopohjavesilaitoksen suunnittelutilanteesta kiinnostunut lukija otti yhteyttä Sydän-Hämeen Lehden toimitukseen. Häntä askarrutti se, miten Kangasala nykyisin suhtautuu Tavase-hankkeeseen, kun kunta ei ole vielä Valkeakosken tavoin irtaantunut tekopohjavesiyhtiöstä.

Mikä on Kangasalan Tavase-tilanne tällä hetkellä, kunnanjohtaja Oskari Auvinen?

– Valtuuston päätöksestä ilmenevä tahto neuvotella Tavase Oy:n tulevaisuudesta ja yhtiöstä irtaantumisesta on selvä ja muuttumaton. Valtuuston aiemmasta päätöksestä huolimatta on kuitenkin perusteltua arvioida, onko Tavase Oy:n osakkuudesta tarkoituksenmukaista irtaantua lupaprosessin ollessa kesken. Osakkuudesta irtaantuminen ei merkitse sitä, että tekopohjavesilaitosta ei rakenneta Kangasalan–Pälkäneen alueelle. Tämän vuoksi on syytä olla yhtiön osakkaana ainakin siihen saakka, kun Tavase Oy:n lupaprosessi on lainvoimaisesti ratkaistu.

Onko kunta kuitannut hankkeen jättäneen Valkeakosken jättämät osakkeet itselleen?

– Tampereen kaupungille maksettuaan Valkeakosken kaupunki on toimittanut yhtiön muille osakkaille kauppakirjat allekirjoitettaviksi koskien Valkeakosken kaupungin omistamia Tavase Oy:n osakkeita. Kangasalan kunnalle toimitetussa kauppakirjassa on kyse Tavase Oy:n 691 osakkeesta, mikä vastaa Kangasalan kunnan omistusosuutta yhtiössä. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 6,91 euroa. Rahoitus- ja osakkeenomistusjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan yhtiön muut osakkaat sitoutuvat ostamaan irtaantuvan osakkaan osakkeet omistusosuuksiensa osoittamissa suhteissa.

Millaista lopputulosta Kangasalan kunta toivoo Tavase-asiassa?

– Kangasala on toistuvasti prosessin eri yhteyksissä kertonut näkemyksenään, että tekopohjavesilaitosta ei tule sijoittaa Kangasalle.

Tavase Oy on tekemässä uutta osakeantia, jossa Kangasalle tarjolla oleva osuus olisi todennäköisesti vajaa 60 000 euroa. Aikooko Kangasala osallistua uuteen osakeantiin?

–Kyllä.