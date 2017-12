Adventtikirje Marseillesta

Terveisiä Etelä-Ranskasta, jossa katselin muuttolintujen lentoa aikaisemmin syksyllä. Osa oli varmaan matkalla kohti Afrikkaa. Marseillen englanninkielisen iltakirkon pastori Richard Chenette antoi minulle alkusyksystä listan Marseillen yliopiston kampuksista ja opiskelijaluvuista tavatessamme yhteisten ystäviemme syntymäpäivillä. Listan tekivät viime vuonna vierailulla olleet amerikkalaiset opiskelijat ja siitä saa hyvän kuvan opiskelijaluvuista: Aix-en-Provence =30 000 opiskelijaa yhdellä kampuksella; Marseillessa on puolestaan neljä kampusta joilla on yhteensä noin 40 000 opiskelijaa. Noin 15 prosenttia opiskelijoista on ulkomaalaisia.

Opiskelijahaastattelut syksyn aikana Marseillessa menivät hyvin Jumalan armosta: Tein haastatteluja kolmella kampuksella joilla on eniten ulkomaalaisia opiskelijoita: Marseillen rautatieaseman vieressä olevan St Charlesin kampuksen edessä kadulla, silla poikkeuksellisesti tämän kampuksen sisälle pääsee vain opiskelijakortilla, St Jeromen kampuksella kaupungin länsilaidalla sekä Luminyn kampuksella kaupungin etelälaidalla. Haastattelin 115 opiskelijaa, joista 43 on naisia ja 72 miehiä. He tulevat 31 eri maasta ja opiskelevat 46 erilaista aineyhdistelmää. 34 opiskeli alempaa yliopistotutkintoa ja 62 ylempää tutkintoa. 74 vastanneista oli ollut maassa vain kolme kuukautta tai vähemmän ja 57 oli ollut maassa jo pidempään.

Opiskelujen taso vaikuttaa ohjelmaan, jota haluaisimme tarjota heille kansainvälisten opiskelijoiden tulevissa illoissa: vasta maahan tulleet haluaisivat kuulla enemmän Ranskasta ja sen kulttuurista kuin kauemmin maassa olleet, ja ylempää tutkintoa opiskelevat haluaisivat enemmän keskusteluohjelmia kuin askartelua. Kaksi kolmasosaa vastaajista halusi uuden ryhmän alkamista. Vastausten perusteella opiskelijat ovat kuitenkin hyvin tasapainossa eikä yksinäisyys ole liian suuri ongelma. Iltojen ohjelman sisällön kuusi suosituinta aihetta olivat muihin maihin ja niiden kulttuureihin tutustuminen, kävelyretket, kansainväliset ruoka-illat, musiikki, pelit ja kilpailut sekä filmi-illat. Lähes kaikki vastanneet haluaisivat parantaa joko ranskan- tai englannin kielentaitoaan. Samoin useimmat opiskelijat olivat valmiita käyttämään bussia tai maanalaista tullakseen ryhmään. 44 eli lähes puolet vastanneista halusi oppia tuntemaan kristinuskoa paremmin.

Marraskuun puolivälissä meillä oli kokous, jossa keskustelimme haastattelujen tuloksista paikallisten kristittyjen kanssa. Kokoukseen saapui 16 henkeä eri kirkoista ja opiskelijatyötä tekevistä järjestöistä. Kaikki paikalla olijat kannattivat yksimielisesti uuden ryhmän aloittamista ja olivat valmiita tukemaan sitä eri tavoin. Uuden ryhmän joulujuhlaa vietettiin tiistaina 5. joulukuuta erään keskustan kirkon katutason kokoontumistilassa, joka on kuin kahvila. Helmikuun 16. päivä ryhmä alkaa uudessa ”kodissaan” Pelastusarmeijan tiloissa aivan Marseillen keskustassa.

Kiitos rukouksista Marseillen kansainvälisten opiskelijoiden ja vapaaehtoisten puolesta. Pieneen iltojen järjestämisestä vastaavaan ryhmään tulivat Samara ja Andre, jotka ovat Brasiliasta, Algeriassa syntynyt Marie-Pierre, ulkomaalaistaustainen Gaelle ja minä. Iltojen pioneerivaihe kestää kesäkuun loppuun. Kesäkuun alussa on arviointikokous, jossa tarkastelemme miten kevät on mennyt. Olen erittäin kiitollinen Jumalalle ja tyytyväinen siitä, että kaikki on mennyt niin hyvin.

Kotona Aubagnessa, Pascalen luona, elämä on solahtanut uusiin uomiinsa ja kanien hoitaminen aamulla tapahtuu jo rutiinilla. Aiemmin syksyllä olin kyllä oman mukavuusalueeni äärirajoilla tehdessäni opiskelijahaastatteluja ja etsiessäni kampuksia. Tapasin joka päivä paljon uusia ihmisiä. Vierailin syksyn aikana kymmenessä eri kirkossa, joissa kuulin puhuttelevia saarnoja. Kulttuurishokki puraisi ja koti-ikäväkin vaivasi.

Kaikesta on kuitenkin selvitty. Olen iloinnut uusien kristittyjen tapaamisista, kannustuksesta uutta tavoittavaa opiskelijatyötä kohtaan ja hyvästä raamatun opettamisesta. Opiskelijat olivat hyvin myönteisiä ja heitä oli ilo tavata. Ilman rukousta ja Jumalan johdatusta emme olisi tässä!

Opiskelijoiden syyslomalla oli mukavaa pitää Andrewta täällä viikon verran. Teimme kävelyretkiä vuoristoon, vietimme päivän merenrannalla ja ostimme minulle Suomen ystävien tuella tulostimen tietokoneeseen. Soitimme pitkän puhelun Skypellä Matthewlle Newcastleen, jossa hän opiskelee. Olemme saaneet Marhabaniin myös suomalaisvieraita, kun keskuksen entisiä työntekijöitä on käynyt Marseillessa. Marhabaniin on saapunut suomalainen harjoittelija Inka Salo kolmeksi kuukaudeksi. Hän on luvannut auttaa kansainvälisten opiskelijoiden ensimmäisessä joulujuhlassa. Suomi 100 -juhlia on vietetty paikallisin voimin Suomen Marseillen kunniakonsulin sekä Suomi-seuran toimesta Suomen itsenäisyydestä kertovalla näyttelyllä sekä lauluillalla.

Jatkan edelleen Marhabanin lasten raamatun kertomuksia englanniksi ryhmän yhtenä aikuisvetäjänä keskiviikkoiltapäivisin sekä perjantaiaamuisin osallistumalla raamattupiiriin. Melanie Landes Castagno,

Vieraillessani Marseillen keskustan Adventistikirkossa kuulin mielenkiintoisen saarnan Jeesuksen jäähyväisrukouksesta (Joh 17). Puhuja vertasi Jeesuksen rukousta trampoliiniin: Jeesus on saanut Isältä Jumalalta kunnian ja ihmisiä. Hän antaa eteenpäin kunnian Jumalalle ja ihmisille ikuisen elämän. Jeesus ei pidätä mitään itsellään. Hän toimii kuin trampoliini: ”poing” hän saa ja ”poing” hän antaa edelleen eteenäain: “ Päätettyään puheensa Jeesus nosti katseensa taivasta kohti ja sanoi: ‘Isä hetki on tullut. Korota poikasi kirkkauteen, että hän osoittaisi Sinun kirkkautesi. Sinä annoit kaikki ihmiset hänen valtaansa, että hän antaisi ikuisen elämän kaikille niille, jotka olet hänen haltuunsa uskonut…Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Heidän puolestaan minä annan itseni sinulle, että hekin antaisivat itsensä sinulle totuudessa. “ (17.1-2, 18-19)

Palaan Englantiin 12.12 jouluksi. Lähdemme Andrewn kanssa vierailemaan vanhemman pojan Danielin luona tammikuussa. Helmikuun alussa on tarkoitus palata Etela-Ranskaan ja ”Cafe Clubin” uudet, kerran viikossa tapahtuvat opiskelijaillat alkavat 16. helmikuuta.

Oikein hyvää ja rauhallista adventin aikaa!

Seija ja Andrew