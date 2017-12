Heleä sopraano Mieslaulajien joulukonsertissa

Kangasalan kirkossa on mahdollista kuulla uutta tuttavuutta, kun sopraano Linda Urbański saapuu Kangasalan Mieslaulajien perinteisen joulukonsertin solistivieraaksi. Hän on opiskellut klassista laulua Pirkanmaan Musiikkiopistossa opettajinaan Marita Rantanen ja Heini Vettenranta. Osallistuessaan kesällä 2014 oopperalaulaja Seppo Ruohosen mestarikurssille oli kurssin päätöskonsertin yleisössä myös oopperalaulaja Jaakko Ryhänen. Kun yhteistyö Jaakko Ryhäsen kanssa alkoi, laulamisen palo roihahti liekkeihin.

Vaikka nuoren laulajan mielessä siintää ura oopperalaulajana, hän ei ole laittanut kaikkea yhden kortin varaan. Koulutukseltaan hän on biotekniikan diplomi-insinööri, joka parhaillaan valmistelee tohtorinväitöskirjaa Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa.

Urbański on konsertoinut aktiivisesti vuodesta 2014 sekä laulanut Tampere Filharmonian, Messukylän orkesterin ja Pirkanmaan Musiikkiopiston Barokkiorkesterin sekä Piccolon Kamarikuoron ja Kanerva-kuoron solistina. Kilpailukokemusta on kertynyt Lappeenrannan laulukilpailusta ja Erkki Melartin -kamarimusiikkikilpailusta.

Laulu- ja yliopistokiireiden lisäksi musiikillista nautintoa antaa myös kiinnitys Tampereen Oopperan kuorossa. Viime vuonna hän lauloi Paimentytön roolia Tampereen Oopperan Pohjalaiset (Madetoja) -oopperaproduktiossa.

Konsertissa kuullaan Urbańskin laulamana muun muassa Walking in the air yhdessä Mieslaulajien kanssa, Ave Maria, Oi jouluyö ja Jouluhymni. Kuoroa johtaa Jussi Tamminen ja säestäjänä on Matti Huomo.

Kangasalan Mieslaulajat tunnelmoivat joulumielillä Kangasalan kirkossa lauantaina 16.12. kello 18.

Pekka Toukola