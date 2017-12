Tavase nostettiin taas pöydälle

Pälkäneen kunta ihmettelee, miksi Vaasan hallinto-oikeus on sivuuttanut kaikki Tavase Oy:n lupahakemuksen puutteet ja virheet, joiden selvittämiseen vasta luvan myöntämisen jälkeen ei anna mahdollisuutta mikään lainsäädäntö. Kunnan mukaan selvitykset puutteisiin jäävät yhä uupumaan myös tekopohjavesiyhtiön korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamasta vastineesta.

Kunta epäilee, että Tavase hakee oikeutta tehdä tutkimuksia hankkeensa vaikutuksista merkittäviltä osin luvan myöntämisen jälkeen; osalla Tavaselle korvamerkityistä alueista ei ole vielä edes saatu tutkittua alueen soveltuvuutta imeytykseen ja vedenottoon.

Pälkäne ei näe sen ja Kangasalan alueelle kaavaillulle tekopohjavesilaitokselle välttämätöntä yleistä tarvetta, jota on esitetty hankkeen toteuttamisen perusteeksi. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen laatimassaan vastaselityksessä kunta huomauttaa, että tekopohjavesiyhtiön vastineessa on sivuutettu jo tiedossa ollut Valkeakosken irtaantuminen yhtiöstä ja alkuperäisten vesimäärävarausten virheellisyys. Ilmaan roikkumaan jäänyt Valkeakosken vesimäärävaraus vastaa suunnilleen sitä vesimäärää, joka on kaavailtu otettavaksi hanketta vastustavan Pälkäneen alueelta.

Valkeakosken poistumisen lisäksi Akaa on jo siirtynyt käyttämään Hämeenlinnan seudun veden vesihuoltopalveluja ja Tampere on satsaamassa muihin vedentuotantotapoihin. Myös Kangasalan valtuusto on tehnyt päätöksen Tavase Oy:stä irtaantumisesta.

Aluehallintovirasto hylkäsi Tavase Oy:n ympäristölupahakemuksen kesällä 2015, ja yhtiö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Tämä päätti palauttaa asian uudelleenkäsiteltäväksi, mutta tästä päätöksestä puolestaan valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Omassa vastaselityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pälkäneen kunta muistuttaa, että esimerkiksi aluehallintovirasto on vastineessaan ollut samoilla linjoilla kunnan kanssa ainakin hankkeen yleisestä tarpeesta ja asiakirjojen puutteellisuudesta.

Ympäristöjärjestöt jäivät vastauksitta

Myös ympäristöjärjestöt Kangasalan luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri katsoivat omissa vastaselityksissään, ettei Tavase Oy:n vastine tuonut esiin oleellisesti mitään uutta. Pälkäneen kunnan tavoin ne katsovat, että tekopohjavesiyhtiö on päinvastoin sivuuttanut suurimman osan sille valituksissa esitetyistä olennaisista kysymyksistä.

Niinpä ympäristöjärjestötkin pitivät voimassa alkuperäiset vaatimuksensa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamisesta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen pitämisestä voimassa. Hallinto-oikeuden päätös nähtiin luonnonsuojelulain, luontodirektiivin ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisena sekä luonnontieteellisesti väärien perusteltuna.

Järjestöt puuttuivat myös Tavase Oy:n tulkintaan varovaisuusperiaatteesta. Tavasen mukaan kiellettyjä seurauksia on arvioitu tapahtuvan vain epävarmuustekijöiden vuoksi; ympäristöjärjestöjen näkökulmasta olennaista on juuri kiellettyjen seurausten mahdollisuus, ei niiden aukoton osoittaminen.

Sekä ympäristöjärjestöt että Pälkäneen kunta puuttuivat myös tekopohjavesihankkeen todennäköisiin vaikutuksiin suojellulla Natura-alueella.

Rahoitusjärjestelyjä työn alla

Samaan aikaan, kun Pälkäne hyväksyi vastaselitystä korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oli toisaalla valmistelussa Tavase Oy:n osakepääoman korotus, jonka yhteydessä mietitään mahdollisuutta muuttaa kertynyt 5,7 miljoonan euron velka tekopohjavesiyhtiölle käytännössä korottomaksi pääomalainaksi.

Alun perin Tampereella kaupunginhallitus on linjannut, että investoinnin kustannuksia arvioidaan ja tekopohjavesilaitoksen rakentamispäätöstä mietitään vasta sitten, kun hanke on saanut lainvoimaisen lupapäätöksen. Tällä viikolla kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen ehdotuksen kaupungin osallistumisesta Tavasen osakeantiin vajaalla 560 000 eurolla. Osakeantiin kysellään muitakin omistajakuntia, joilta kaivataan hankkeelle yhteensä noin 140 000 euroa.

Kangasalla rahahanat on jo kertaalleen pantu kiinni. Viime vuoden tammikuussa kunnan valtuusto pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen suostui kuittaamaan Tampereen kaupungille runsaat 422 000 euroa eli oman osuutensa vajaan kuuden miljoonan euron lainasta, jonka kaupunki on vuosien saatossa myöntänyt Tavase Oy:lle. Tuolloin Kangasalle eteen tullutta irtaantumismahdollisuutta yhtiöstä ei valtuustossa uskallettu käyttää osakkeisiin hukattujen rahojen ja päätösvallan menettämisen sekä mahdollisen ”seudullisen yhteistyön vaikeutumisen” vuoksi.