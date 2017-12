Etukäteen eletty joulu

Miksi oikeastaan lähtisi harjun joulutulille, kun Joululehti on jo tullut? Saisikohan joulukirkosta sellaisia kuvia, jotka toimisivat ensi vuoden lehdessä?

Joulun ajan tapahtumista on vaikea innostua, kun on juuri koonnut joulutunnelmaa lehtien täydeltä. Lukijat uppoutuvat joulupyhinä niiden antiin, mutta tekijät lähinnä tarkistavat, ettei niihin jäänyt isompia mokia. Ei juttuihin viitsi syventyä, kun on elänyt joulua jo viikkoja etukäteen.

Mutta niin elää moni muukin. Kauppias on tilannut kinkut jo huhtikuussa, että tiloilla osataan laittaa syksyllä riittävä määrä pikkupossuja alulle. Kun asiakkaat tekevät jouluostoksia, kauppias on jo jättänyt pääsiäismuna ja -suklaatilaukset.

Miksi maailma pitää saada jouluksi valmiiksi? Tuleeko joulurauha ja -tunnelma siitä, kun selviää hengissä joulun pyhiin?

Lehdentekijän jouluun sisältyy metka ristiriita. Kovimman kiireen keskellä julistetaan kiireettömyyttä ja rauhaa. Kun on saanut päällekaatuvimmat työasiat hoidettua, kuusen sisälle kantaminen riittää jouluaskareeksi kotona.

Eikä joulun valmistelusta ei tarvitse kantaa huolta, sillä kauppias hoitaa sen. Riittää, että ennen aattoiltaa siirtää herkut myymälän kylmäkaapista kodin jääkaappiin.

Kaupassa on kyllä varmistettu, että laatikoista riittää kaikkia versioita jouluun saakka, vaikka tapaninpäivästä alkaen niitä ei osta kukaan.

Miksi ihmiset pilaavat joulunsa ryntäilemällä sukulaisissa ja haudoilla? Pakkoko kaikki perinteet on toteuttaa vuodesta toiseen vaikka hampaat irvessä?

Takavuosien Joululehtien lukeminen on pikkaisen piinaavaa. Pitkänenäisellä karikatyyripiirroksella kuvitetut tekstit ovat usein kaikkitietävää kitinää siitä, että joulua vietetään väärin. Kuinka muovirihkama ja vääränlaiset joululaulut tai -herkut estävät aidon joulun tunnelman.

Joulu on ruokajuhla, jonka pöydän kattavat ihan jotkut muut. Kauppias viettää joulupäivänä vuoden ainoaa vapaapäiväänsä. Kaupan sulkeminen ja avaaminen on suurin piirtein yhtä helppoa kuin paperitehtaan alasajo ja uudelleen käynnistys. Kaupan tuoreus perustuu tasaiseen materiaalivirtaan, joka katkaistaan joulupäivän ajaksi. Tapaninpäivän aamuna hyllyjen ja tiskien pitäisi olla täynnä tuoretta, vaikkei kukaan muukaan ole tehnyt edellispäivänä töitä.