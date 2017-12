Kostianvirran pientalojen kaava nähtäville

Ehdotus Muikkutien asemakaavamuutokseksi, joka toisi uusia pientaloja Kostianvirran eteläpuolelle Onkkaalaan, on päätetty asettaa nähtäville Pälkäneellä. Venevalkama-alueen ja frisbeegolf-radan läheisyydessä sijaitseva suunnittelualue on kooltaan 1,6 hehtaaria. Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä runsaat 3600 kerrosneliömetriä.

Yhdelle tontille on kaavailtu rakennusaloja viidelle pientalotontille U-muodostelmaan, jolloin tontin keskelle jäisi asukkaiden yhteinen piha-alue. Lisäksi Muikkutien varteen on osoitettu kaksi tonttia kolmen asunnon rivitaloille talousrakennuksineen. Lähelle rantaa kaavamuutoksessa ollaan osoittamassa kolme uutta omakotitalotonttia.

Tavoitteena on huomioida rannan virkistyskäyttötarpeet kaavoituksen yhteydessä; rantaan on osoitettu kaksi virkistysreittiyhteyttä ja ohjeellinen ulkoilureitti rannan suuntaisesti.