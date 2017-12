Hymy palasi huulille Pitkäjärvellä

LP Kangasala palasi voittojen tielle kotisalissaan vuoden viimeisessä ottelussa lentopallon Mestaruusliigassa. Nurmon Jymy kaatui vakuuttavasti 3–0 (25–19, 25–19, 25–19), ja kauden suurinumeroisimman voittonsa myötä LP sai samalla makoisan hyvityksen tappiolleen joukkueiden edellisestä kohtaamisesta.

– Pystyimme aika hyvin syömään vastustajalta aseet, valmentaja Kai Stenius myhäili pelin jälkeen.

Hän muistuttaa, että vastustajasta jää väkisinkin vaisu kuva, jos oma peli ja taktiikka toimivat.

– Pelejä pelataan tavallaan paljon jo etukäteen vastustajaa tutkimalla ja pilkkomalla peli pieneksi.

Stenius myöntää, että voitto teki joukkueelle hyvää. Edellisen kerran LP pääsi tuulettamaan voittoa marraskuun lopussa Rovaniemellä viisieräisen jälkeen, sitä ennen voittotili oli kaunistunut vain yhdellä kotivoitolla syyskuun lopussa.

– Meillä näytti olevan aiemmin pientä häviämisen ja toisaalta voittamisenkin pelkoa – HPK ja Ploki olivat molemmat voitettavissa. Toivottavasti tämä vähän aukaisee lukkoja, valmentaja miettii.

Yhteisvalmentajuus

Joulukuu on ollut Steniukselle kaikin puolin uuden opettelua. Joukkue ja paikkakunta ovat uusia tuttavuuksia, ja siirtyminen takaisin valmennushommiin on merkinnyt uusia rytmejä arkeen. Naantalissa asuva Stenius ei jättänyt päivätyötään Raumalla vaan hän ajelee Kangasalle torstaisin pitkiksi viikonlopuiksi valmennustehtäviin. Kun Stenius ei ole paikalla, vetovastuussa on Steniuksen vanha tuttu Ismo Tahvanainen.

– Päävalmentaja-tittelin voi heittää tässä tapauksessa pois, sillä kyllä meistä molemmat hoitavat sitä pestiä. Kummallakin on siviilityö, jonka haluaa hoitaa, mutta lentopallokuviot on silti sovittu hoidettavan yhdessä tyylillä ja taidolla. Ismon kanssa kumminkin ajattelemme asioista aika samalla lailla, Stenius tuumaa.

LP:n kausi jatkuu joulutauon jälkeen 2. tammikuuta. Vastus on melkeinpä kovin mahdollinen, sillä kangasalalaiset testaavat pelikuntoaan heti LP Viestiä vastaan Salossa. Kai Stenius näkee toisaalta hyvänä, että lyhyen omatoimijakson jäljiltä joukkueen tasoa päästään heti mittaamaan toden teolla. Pudotuspelitkin häämöttävät vain muutaman kuukauden päässä.

LP tavoittelee sarjataulukossa vielä parin pykälän nousua runkosarjan lopun aikana.

– Sillä, onko seitsemäs, kahdeksas vai kuudes, ei oikeastaan ole merkitystä, jos peli vain näyttää hyvältä. Kaikki kärkijoukkueet ovat aika pahoja, mutta jos oma pelimme kehittyy tällä tavalla… Ainahan kaikki on pudotuspeleissä mahdollista.