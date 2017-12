Itse tehty joulukalenteri

Tämän joulun osalta on jo myöhäistä, mutta ensi vuotta varten on nyt hyvää aikaa valmistautua. Eli niille, joille ei suklaa maistu – ja etenkin vähän isommille lapsille – voi itse nikkaroida joulukalenterin. Yksi esimerkki on tällainen pienistä omatekemistä tumpuista koostuva kalenteri, mutta sen voi tehdä vaikka valmiista villasukista tai laittamalla pieniä ”yllätyspaketteja” isoon kassiin, josta niitä voi poimia päivittäin. Jännittävä kalenteri, koska sen omistaja ei koskaan tiedä, mitä milloinkin tulee. Näin saa myös personoitua kalenterin sisällöltään juuri kyseiselle tai kyseisille henkilöille sopivaksi. Sisältö voi olla arjen hyötytavaraa, kuten pyyhekumeja ja muuta, tai vaikka keräilykortteja, karamelleja tai ihan mitä vain tekijä keksii.

Toimivaksi kokeiltu