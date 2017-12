Uutuuksia ja syksyn hittielokuvia

K-Kinon uutuuselokuvana nähdään Suomen jääkiekon maailmanmestaruusviikonloppuun sijoittuva 95-elokuva. Ohjelmistossa jatkaa Star Wars -saagan viimeisin osa The Last Jedi sekä toiveuusintoina syksyn hittielokuvat Tuntematon sotilas ja Yösyöttö. Tuntematon sotilas on kerännyt tähän mennessä myös K-Kinossa ennätykselliset 2 200 katsojaa. Kaikenikäisiä katsojia ilahduttavat joulun aikaan puolestaan animaatiohärkä Ferdinand sekä Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset.

Elokuvat K-Kinossa joulun aikaan: