Haussa ideoita kansainvälisen osaamisen ja kasvuhakuisten toimialojen vauhdittamiseen

Onko sinulla idea, miten maaseutua pitäisi kehittää? Syntyisikö ideasta hanke, joka voisi toimia valtakunnan laajuisesti? Jos ideasi liittyy kansainvälisen osaamisen lisäämiseen tai sellaisen kasvuhaluisen toimialan vauhdittamiseen, jossa toimijoita ei vielä ole paljon, siinä saattaa olla mahdollisuuksia valtakunnalliseksi hankkeeksi.

Ideahaulla etsitään nyt maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Tällä hakukierroksella haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä valtakunnallisia hankkeita rahoitettavaksi ensi vuonna. Haku on auki 31.1.2018 asti.

Ideoita haetaan kahteen teemaan. Ensimmäisessä teemassa tavoitteena on kehittää maaseudun toimijoiden kansainvälistä osaamista ja löytää maaseudun kehittämiseen uusia avauksia kansainvälistymisestä. Toisessa teemassa tavoitteena on tukea maaseudun uusia ja kasvavia elinkeinoaloja, joissa on paljon uuden tiedon ja osaamisen tarpeita sekä erityisiä haasteita. Kehitettävät elinkeinoalat voivat olla esimerkiksi pieniä erikoistoimialoja tai sellaisessa elinkaaren vaiheissa olevia toimialoja, joissa toiminta on vielä vakiintumatonta.

Hakulomake on tulostettavissa Maaseutu.fi-sivustolla. Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 31.1.2018 mennessä sähköpostitse pdf-muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi. Ideahakulomake on mahdollista palauttaa myös postitse osoitteeseen: Hämeen ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, PL 29, 15141 Lahti.