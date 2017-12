Tältä näyttää ViherKostiala

Seuraan jalkakäytävää kirkolta kohti Rajalanniemeä. Heti kohta loivan alamäen jälkeen vasemmalla näen ViherKostialan taloryhmän.

Olen kuullut noista pikkutaloista ja haluan katsoa niitä tarkemmin. Menenpä tuosta talojen väliselle kujalle.

Vasemmalla on parkkipaikka ja kaksi yhteen rakennettua taloa. Kuja kaartaa loivaa rinnettä alas. Huomio kiinnittyy talojen pohjoisseinän kapeaan ja korkeaan pystyikkunaan. Mitähän mahtaa olla ikkunan sisäpuolella?

Etelän puolella avautuvat isot ikkunat. Näyttää arkkitehti Salla Paakkunainen onnistuneen piirtämään taloille luonnetta antavia piirteitä ja ilmansuunnat tuntuvat olevan kohdallaan.

Rohkenen koputtaa edessä olevan talon ulko-ovea ja samalla minut jo kutsutaankin sisään. Emäntä esittelee mieluusti taloa ja näyttää ensiksi valoisan kylpyhuoneen.

Ahaa, tänne tuo korkea ja kapea pystyikkuna toi valoa. Kurkistamme sitten saunaan, sehän kuuluu suomalaiseen tapakulttuuriin.

Jatkamme tuvan puolelle.

”Tämä tupa on niin ihanan valoisa ja käytännöllinen, keittiö ja olohuone yhtä aikaa. Ja noiden ikkunoiden peseminen on helppoa: vaikka ovat isoja, ei ole kuin kaksi puolta, ulko- ja sisäpuoli.”

Tuvan yläpuolella on parvi, saan luvan katsoa sinne. Havahdutan talon isännän lukemasta Juha Hurmeen viimeisintä.

”Tämä parvi on minun oma lukupiirini. Vaikka se tuntuu aina vain kapenevan kun emäntä tuo tänne kaikkea säilytettävää ja kutomisiakin. Pidän tästä tilasta, jo lapsena tykkäsin kivuta ylös portaita.”

ViherKostialan perustalo

ViherKostialan perustalon huoneistoala on 47,5 neliömetriä, johon mahtuu tupakeittiö, makuuhuone, kylpyhuone ja sauna. Lisäksi talossa on monikäyttöinen parvi.

Talon alle 50 neliömetrin koko tuo helpotusta moniin rakennusmääräyksiin ja esimerkiksi energiatodistusta ei tarvita. Siitä huolimatta talon varustuksesta ei ole tingitty. Talossa on lattialämmitys, jota täydentää ilmalämpöpumppu.

Talo on oikeasti puutalo, sillä rakenteena on ekologinen, hengittävä, painumaton ja kevyt pystyhirsirakenne, jossa ei ole käytetty muoveja ja rakennuslevyjä. Silti talon neliöhinta on noin 2 000 euroa eli perustalon hinta muuttovalmiina ilman tontti- ja liittymämaksuja jää alle sadan tonnin.

Perustaloa voidaan täydentää esimerkiksi erilaisilla tulisijoilla, lasihuoneella, kuistilla, liukuvilla ulko-ovilla, aurinkopaneeleilla, kattoikkunoilla ja se voidaan toteuttaa myös isompikokoisena. Valmiina on esimerkiksi 70-neliöinen vaihtoehto.

Suunnittelussa on huomioitu se talon hankintaan liittyvä yhä ajankohtaisempi tarve, että ei haluta pitkiä ja stressaavia rakentamisprojekteja, vaan toteutuksen on hoiduttava muutamassa kuukaudessa ja talosta on päästävä elämäntilanteiden muuttuessa myös helposti eroon.

ViherKostiala sijaitsee Luopioisten kirkonkylässä, Niementien ja Tiilivakintien välissä. Rakentaminen alkaa talvella 2018 ja ensimmäiset talot ovat valmiina kesällä 2018.

Alueelle on suunniteltu kaiken kaikkiaan 12 taloa, joista osa on toisiinsa kytkettyjä talopareja. Alue on tiivis, rakennusalueet ovat noin 400 neliömetrin kokoisia.

Kaikki on lähellä

Kiitän esittelystä ja astun ulos. Naapuri tulee vastaan, hän on tulossa maastopyöräänsä taluttaen liikuntapuistosta. Kertoo olevansa tietotekniikkaekspertti eli nörtti. Hänet toi ViherKostialaan luonto ja läheltä löytyvät liikuntapaikat.

”Täällä on Kukkia-järvi, vieressä liikuntahalli, täällä on puhdas ilma, ei lainkaan liikenteen melua eli loistavat liikuntaolosuhteet. Ensi viikonloppuna vien ystäväni Laipanmaan Pihtilammelle. Harrastan lisäksi hieman tähtitiedettä ja sen takia tykkään katsoa tähtitaivasta. Valokuituverkko tekee mahdolliseksi sen, että voin tehdä töitä kotona ja näin itse hallita joustavasti ajankäyttöäni.”

Ketä muita asuu ViherKostialassa?

”Tässä on naapureina erilaisia ihmisiä. On esimerkiksi paluumuuttajaperhe, joka työelämän jälkeen on tullut takaisin kotiseudulle. Tuossa talossa asuu hieman syrjemmältä tänne palvelujen ja tapahtumien ääreen muuttanut pariskunta, tuo punainen talo kuuluu nuorelle perheelle, jolle on kätevää asua työpaikan lähellä. Tuo keltainen talo on vapaa-ajan asuntona, omistajat käyvät töissä ulkomailla. Täällä on helppo löytää itselleen lenkkikaveri.”

Olen nyt nähnyt nuo pikkutalot ja taidan itsekin innostua. Taidanpa käydä katsastamassa läheisen uimarannan ja venelaiturit …

Seppo Kääriäinen

ViherKostialan nykyvaihetta esiteltiin Luopioisten joulun avauksen yhteydessä. Lisätietoa alueesta ja taloista löytyy osoitteesta www.viherkostiala.fi