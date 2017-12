Energianinvestointi maksetaan sen tuottamalla säästöllä

On paljon kannattavampaa satsata siihen, että energiaa kuluu entistä vähemmän kuin energian lisätuottamiseen. Investointi uusiin voimaloihin tuo noin viiden prosentin tuoton, mutta energiaa säästävät investoinnit tuottavat jopa 20–30 prosenttia.

– Tämä ero herätti meidät, sillä puhutaan kuitenkin samasta hyödykkeestä, energiasta. Miksei tehdä investointeja, joissa tuotto on moninkertainen, Juho Rönni kysyy.

Havainto synnytti suurten kiinteistöjen energiankäyttöön ja älykkäisiin ratkaisuihin erikoistuneen yrityksen LeaseGreenin. Laitikkalasta kotoisin oleva Rönni perusti sen yhdessä Tomi Mäkipellon kanssa vuonna 2013. Marraskuussa kaksikko palkittiin Vuoden nuorina kasvuyrittäjinä.

Energiansäästöratkaisut avaimet käteen -pakettina

– Julkisessa keskustelussa fokus on energian tuotannossa: mietitään, miten energiaa tuotettaisiin enemmän, eikä sitä, miten sitä voitaisiin käyttää järkevämmin, Juho Rönni sanoo.

Tuotetusta energiasta lähes puolet kuluu rakennusten lämmittämiseen, viilentämiseen ja valaisemiseen. Energiaa säästäviä investointeja tehdään kuitenkin kitsaasti.

– Havaitsimme kolme isoa estettä: energiainvestoinnit ovat vaikeita, ja lisäksi puuttuu sekä tietoa että rahoitusmalli.

LeaseGreen syntyi täyttämään näitä tarpeita. Se hoitaa energiaa säästävät ratkaisut avaimet käteen -periaatteella. Investoinnit maksetaan niiden tuottamilla säästöillä.

Asiakkaita ovat isot yritykset, joiden tehtaat, kauppakeskukset, logistiikkakeskukset ja sairaalat käyttävät paljon energiaa.

– Toimimme vaativassa ammattimaisessa kentässä, jossa on pakko onnistua, mikäli aikoo säilyttää luottamuksen. Jos mokaamme ensimmäisen kiinteistön kanssa, niin 99 muuta jää tekemättä.

90-luvun talotekniikka on vanhentunutta

Omaan alaansa keskittyneistä yrityksistä ei löydy energia-alan insinööriosaamista. Eivätkä ne pysy talotekniikan ja automaation kehityksessä ajan tasalla.

– 1990-luvulla Nokian kommunikaattori edusti hienointa tekniikkaa, mutta nyt eletään iPhone-aikaa. Talotekniikassa on tapahtunut samanlainen harppaus, Juho Rönni sanoo.

Tänään käytetään LED-valoja, lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleita, jollaisista ei parikymmentä vuotta sitten osattu edes haaveilla.

– Esimerkiksi aurinkopaneelien hinta-tuottosuhde on tuplaantunut vuosittain. Siksi ne ovat nykyisin yksi käyttökelpoinen työkalu pakissa.

Insinööriosaamisen lisäksi LeaseGreen tarjoaa energiaremontissa tarvittavaa talousosaamista.

– Markkinoilta puuttuivat tämäntyyppisiin hankkeisiin räätälöidyt rahoitusmallit.

Yritys tarjoaa asiakkailleen erityyppisiä palvelu-, leasing- ja osamaksusopimuksia.

– Minun osaamistani ei ole tekniikka, vaan kierrän asiakasyrityksissä etsimässä fiksuimpia ratkaisuja investoinnin rahoitukseen. Yritys säästää kymppitonnin kuussa ja maksaa siitä meille kymmenen vuoden ajan viisi tonnia kuussa, Juho Rönni kuvaa rahoitusmallia.

Kiinteistöteknologiaan ei satsata, jos se nähdään rahaa nielevänä eikä kannattavana investointina.

LeaseGreen toteuttamat modernisoinnit ovat leikanneet asiakkaiden kiinteistöjen energialaskua keskimäärin 24 prosenttia. Samalla kiinteistöjen sisäilmaolosuhteet ovat parantuneet.

50 hengen kasvuyritys

Juho Rönni oli pohtinut yritysideaa ystävänsä Tomi Mäkipellon kanssa jo pitkään, kun kaksikko perusti cleantechyritys LeaseGreenin vuonna 2013.

– Olemme kavereita pitkän ajan takaa, ja molemmille oli selvää, että jossain vaiheessa teemme kimpassa jotain. Suuntauduimme luontevasti energian ja rahoituksen pariin, sillä Tomilla on taustaa energiayhtiöissä ja rakentamisessa, minulla puolestaan rahoituksessa.

Neljä vuotta sitten Talvivaaran rahoitusta ja sijoittajasuhteita hoitanut Rönni sekä YIT:llä energia- ja ympäristöliiketoiminnasta vastannut Mäkipelto hoitivat työnsä siihen jamaan, että pystyivät irrottautumaan ja ryhtymään yrittäjiksi.

LeaseGreen on kasvanut nopeasti, sillä nyt sen palveluksessa on jo viitisenkymmentä ammattilaista. Valtaosa heistä on korkeasti koulutettuja projektinjohtajia ja suunnittelijoita.

Yritys keskittyy osaamiseen ja rahoitukseen, asennuspalvelut teetetään alihankintana. Työmailla häärii tällä hetkellä kolmisensataa ihmistä.

LeaseGreen ei ole sitoutunut mihinkään yritykseen tai tuotteeseen, vaan hankkii kuhunkin tarkoitukseen parhaat mahdolliset ratkaisut.

Maailmalle Ruotsin kautta

Juho Rönni ja Tomi Mäkipelto palkittiin marraskuussa Vuoden nuorina kasvuyrittäjinä. LeaseGreenin yrittäjäkaksikko voitti myös EY Entrepreneur of the Year Finland -kilpailun yleisöäänestyksen.

LeaseGreenin liikevaihto kasvaa tänä vuonna noin kymmenellä miljoonalla eurolla lähes 25 miljoonaan euroon. Kasvun rajat eivät silti tule ihan heti vastaan.

– Olemme laskeneet, että meidän tekemiselle löytyy Suomesta vuosittain parin miljardin euron potentiaali, Juho Rönni sanoo.

Lisää tekemistä löytyy maailmalta, sillä lämmitys, viilennys ja ilmanvaihtotekniikka on muuallakin vanhentunutta.

– Kun mennään etelämmäksi, niin lämmitys vaihtuu viilennykseksi. Mutta viilennystekniikassa on ihan samalla tavalla parantamisen varaa kuin lämmityksessäkin.

Maailman valloitus on alkanut luontevasti Ruotsista.

– Suurilla ruotsalaisilla sijoittajilla on kiinteistöjä Suomessa. He ovat kysyneet, voisimmeko auttaa heitä myös Ruotsissa. Rakennamme LeaseGreenistä kansainvälistä yritystä, jolla on vahvat suomalaiset juuret, Juho Rönni sanoo.

Ruotsissa maaperä on vielä Suomeakin suotuisampi, sillä siellä ympäristöargumentit painavat päätöksenteossa enemmän.

– On talouden, kiinteistöjen ja päästöjen kannalta kannattavaa kuluttaa järkevämmin. Uusiutuviin energianlähteisiin pitää sijoittaa kolme kertaa enemmän rahaa, jotta saadaan pienennettyä hiilijalanjälkeä yhtä paljon kuin energiaremontilla.

Investointipankkiirista tuli kasvuyrittäjä

– Jussiksi minua on aina Pälkäneellä kutsuttu. Mutta se aiheutti liikaa sekaannusta, kun kaikki kutsuvat Jussiksi, mutta sähköpostissa lukeekin Juho, Laitikkalasta kotoisin oleva Juho Rönni nauraa.

Viini- ja broilertilan poika on tehnyt vauhdikkaan ja värikkään kierroksen Lontoon investointipankkien ja Talvivaaran kautta palkituksi kasvuyrittäjäksi.

– Lontooseen lähteminen oli jotenkin luontevaa, kun kävin Tampereella englanninkielisen IB-lukion.

Johtamista ja rahoitusta London School of Economics -korkeakoulussa opiskellessaan Rönni päätyi harjoittelijaksi Goldman Sachsiin. Tutkinnon suoritettuaan hänet palkattiin amerikkalaisyrityksen investointipankkiiriksi.

– Toimimme neuvonantajina isojen teollisuusyritysten rahoitus- ja yrityskauppajärjestelyissä. Seitsemän Lontoon vuotta oli kouluttavaa aikaa, mutta jossain vaiheessa heräsi ajatus, että olisi mukava palata Suomeen.

Rönnin yksi asiakas oli mielenkiintoista kehitysvaihetta elänyt Talvivaara Kaivososakeyhtiö. Mies päätyi hoitamaan sen rahoitusta ja sijoittajasuhteita.

Nyt kaivos tunnetaan lähinnä ympäristö- ja talousongelmista.

– Kaikki tekivät silloin parhaansa, ja toivon edelleen, että uusi omistaja pääsisi sen kanssa eteenpäin.

Kaksi ja puoli vuotta Talvivaaran palveluksessa ollut Rönni siirtyi yrittäjäuralle ennen kuin yhtiö ajautui suurimpaan kriisiin.