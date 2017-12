Uusia toimijoita Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistykseen

Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen uusi toimintavuosi tuo mukaan muutaman uudenkin toimijan. Hallituksesta vaihtuu sääntöihin perustuvan kuusivuotismääritelmän mukaisesti kolme jäsentä. Erkki Kolun tilalle tulee Markku Nieminen Aitoosta, Arja Marttalan tilalle Helena Tapaila- Salo Kuhmalahdelta ja Reino Stenmanin tilalle Timo Kyttälä Pälkäneeltä. Puheenjohtajana jatkaa vielä vuoden Markku Saarela ja sitten hänkin tulee olleeksi kuusi vuotta virassaan. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jukka Lindforsin Pälkäneeltä, sihteeriksi Anja Nordin ja rahastonhoitajaksi Kerttu Iisakkilan; kummatkin Luopioisista. Jäsensihteeri on Pirjo Turunen Pälkäneeltä.

Yhdistyksellä on monia toimikuntia, joten ison yhdistyksen – Pirkanmaan piirin suurimman – iso työmääräkin jakaantuu eri vastuuhenkilöille seuraavasti: hallintovaliokunnan puheenjohtaja on Markku Saarela, kalastustoimikunnan Seppo ”Ässä” Myllymäki, liikunnan Esko Karhu, ravintolan Paula Pihlava, vapaaehtoistyön Pirkko Närvänen ja matka- ja tapahtumatoimikunnan Jukka Lindfors. Tiedotustoimikunta toimii tiiminä. Kööri-kuoron kutsuu koolle Kalevi Raunioniemi ja matkavastaavana jatkaa jo pitkän kokemuksen omaava Erkki Kolu.

Mitään isoa uutta edellisvuosien kaltaista päätapahtumaa ei nyt vuonna 2018 ole. Vuonna 2016 oli yhdistyksen 10–vuotisjuhlat, joita juhlittiin näyttävästi koko katsomon täydeltä Sappeen kesäteatterissa. Vuoden 2017 huipputapahtuma oli Suomi 100 vuotta – Sydän-Häme liikkuu 100 kilometriä, joka sai suuren määrän eri tavoin liikkuvaa väkeä tien päälle lähiympäristön kyliin ja juhlaan Onkkaalan urheilukentälle.

Alkavan vuoden toimintasuunnitelma on silti entisten vuosien mukaisesti monipuolinen ja ajan hengessä elävä. Entinen suosittu Terveyspäivä on uudistunut Hyvinvoinnin päiväksi, joka on saanut lisäaihetta milloin liikunnasta, milloin kulttuurista. Seuraava hyvinvointipäivä korostaa luonnon merkitystä yhtenä hyvinvoinnin tekijänä. Liikenneilta tulee keskittymään ikäihmisten liikenneasioihin, ollaan sitten auton ratissa tai muun kulkuneuvon kanssa liikenteessä. Monien perinteisten tapahtumien rinnalle nousee usein vuoden mittaan uusiakin toimintamuotoja ja tapahtumia aina tilanteen mukaan.

Anja Nord