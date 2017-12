Klasilan tuomio piti hovioikeudessa

Turun hovioikeus ei muuttanut Pälkäneen seurakunnan entisen talouspäällikön Simo Klasilan vankeustuomiota. Klasila tuomittiin toukokuussa 2016 viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Hän valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa joulukuun puolivälissä. Syyttäjä vaati Klasilalle tuomiota myös törkeästä lahjuksen ottamisesta, mutta teot olivat ehtineet vanhentua. Hovioikeus arvioi Klasilan saamien lahjusten arvon suuremmaksi kuin käräjäoikeus, mutta yhteensä 6100 euron lahjukset eivät täytä törkeän teon tunnusmerkistöä. Lahjussyyte olisi pitänyt nostaa kymmenen kuukautta aiemmin, jottei rikos olisi ehtinyt vanhentua.

Pälkäneen seurakunnan lisäksi kolmisenkymmentä yhtiötä, yhdistystä ja yhteisöä joutui Fici Copyn kopiokonehuijauksen uhriksi. Leasingsopimuksia haamukoneista ja poistetuista laitteista solminut hämeenlinnalainen Kimmo Andersson sai tuomion törkeistä petoksista.

Pälkäneen seurakunnan talouspäällikkö Klasila osallistui vuonna 2009 kolmelle Fici Copyn järjestämälle matkalle: huhtikuussa jääkiekon MM-kisamatkalle Sveitsiin, elokuussa formulakisamatkalle Valenciaan ja syyskuussa Monzan F1-kisareissulle. Lisäksi Fici Copy antoi Klasilalle S-ryhmän lahjakortteja.

Klasila teki vuosina 2007–2010 Anderssonin kanssa sopimuksen 24 kopiokoneesta. Niiden rahoituksesta sovittiin rahoitusyhtiöiden kanssa. Marraskuussa 2009 seurakuntaan alkoi tulla karhulaskuja, jotka paljastivat, ettei Fici Copy ollut lupaustensa mukaisesti lunastanut poistettujen koneiden rahoitussopimuksia. Sen jälkeenkin Klasila teki vuoden aikana vielä neljä kopiokonesopimusta.

Hän erosi talouspäällikön tehtävistä, kun tieto petoksen poliisitutkinnasta tavoitti seurakunnan. Siihen mennessä kopiokonehankintoja oli ehditty tehdä yli miljoonalla eurolla. Summa vastaa seurakunnan vuoden verotuloja.

Seurakunta on onnistunut rahoitusyhtiöiden kanssa tehdyillä sopimuksilla pienentämään vahinkoja hieman. Fici Copyn Kimmo Andersson on tuomittu korvaamaan seurakunnalle vahinkoja 764 107 eurolla, mutta rahojen saaminen on epävarmaa. Seurakunta joutui ottamaan tapauksen vuoksi lainaa.

Seurakunnalla on vireillä vahingonoikeuskäynti Simo Klasilaa vastaan. Korvauksia tuskin koskaan saataisiin, sillä hovioikeus totesi hänet maksukyvyttömäksi. Klasila on jo tuomittu korvaamaan seurakunnan käräjöintikuluja 14 426 eurolla. Hovioikeusprosessista kertyi 7000 euron lisälasku.