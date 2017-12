Muistetaan, jos muistetaan

Mummon murinat

Näin vuodenvaihteen aikoihin vanha pysähtyy miettimään. Taasko se yksi vuosi meni, eikä mitään erikoista saanut aikaiseksi? Ihan ottaa päähän, kun tietää elonsa rajallisuuden. Ei tässä enää ehdi maailmaa valloittaa eikä isompia sankaritekoja tehdä.

Kun joka paikkaa kolottaa, eikä öisin saa unta, niin ajatus harhautuu menneisiin. Välillä nolottaa, hävettää ja kaduttaakin. Aina ei osannut elää mallikkaasti. Kadehtii niitä, joille on urotöitä kertynyt. On ansioluetteloita ja kunniakirjoja. Heille laaditaan juhlapuheet, kun täyttävät tasavuosia. Ja isot muistokirjoitukset paikallisessa lehdessä, kun he poistuvat näyttämöltä.

Yhä edelleen on tekemättä ne muistelmatkin, joita jälkeläiset ovat toivoneet. Pitäisikö hommaan vihdoinkin tarttua uudenvuodenlupauksiin ladatulla tarmolla? Jos ryhtyisi unettomina öinä vanhoja aikoja miettimään, löytyisikö mitään fiksuja juttuja vaiko vain noloja töppäyksiä.

Katsotaanpa mallia muiden ”elämäkerroista”. Osui käteen entisen kotiseudun mailta lähteneen näyttelijä Oskari Katajiston ja Iltasmäen kasvatin ”yökerhomoguli” Sedu Koskisen ”elämäkerrat”. Ansioluetteloa oli. Hyvällä muisteli, etenkin Sedu, poikavuosiaan ja sitäkin, miten pyöräili joka päivä Valkeakosken tehtaalle töihin. Kovin ovat yhä nuoria nuo molemmat miehet. Ei näy kuvissa vanhuuden rapistumia. Ei ole vielä mukana ukonhöppänöitten tekemiä töppäyksiä. Ehkä sentään näin iäkäskin saa olla itselleen hiukan armollinen. Mitäpä kaikkia vanhoja mokia muistelemaan. Jos katselee asioita maailmanlaajuisesti ja vuosisatojen saatossa, niin eivät ne niin kummoisia maalaismummon elämän erheet ole.

Onneksi meidän ikäluokan ei juuri tarvitse katua kännissä tehtyjä virheitä, ainakaan tyttöjen. Oltiin parikymppisiä, kun ensi kerran edes maistettiin alkoholia. Vähiin jäi juonti jatkossakin, ei juuri vanhassa Lyhdyssä täydessä seilissä sekoillut. Sekin oli hyvä, ettei nuoruuden hurjuudessa ollut autoa eikä edes ajokorttia. Mitenkähän kokee yöllisiä painajaisia henkilö, joka on kaahannut autolla jonkun päälle ja aiheuttanut tälle elinikäiset vammat. Miltä tuntuisi, jos olisi julmasti kurittanut pientä lastaan? Tai olisi kylmästi hylännyt jonkun herkän rakastuneen nuorukaisen. Onneksi tuli aina itse hylätyksi, ettei tuollaista tunnolla ole.

Toki tuli pettymyksiä lähimmäisille aiheutetuksi, monet luvatut työt jäivät tekemättä. Velkojakin jäi maksamatta, sillekin yhdelle, joka maksoi omistaan vekselin, kun ei jaksanut kolmen kuukauden välein kirjoittaa nimeään takaajaksi. Sentään, Luojan kiitos, kukaan ei menettänyt kotiaan takauksien takia, joten kukaan sukulainen ei ole lakannut tervehtimästä. Ehkä nuo mokailut eivät olekaan niin raskaita, että ilman nukahtamislääkettäkin voisi tässä ehkä saada nukutuksi. Ja johan muistikin armollisesti heikkenee, joten jälkipolvet voivat saada vihdoin tänä alkavana vuonna tutkittavakseen aika myönteisen ”elämäkerran”.

Mymmeli