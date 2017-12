Luitko lehtesi?

Sydän-Hämeen Lehdessä on ilmestynyt vuonna 2017 yli 1900 paperista sivua ja miltei 3200 nettiartikkelia – mutta kuinka tarkkaan ne on tullut luettua? Testaamme muistiasi kysymyspatteristolla, jonka kysymykset on jaettu maantieteellisesti viiteen eri ryhmään: Pälkäne, Luopioinen, Kuhmalahti, Sahalahti, Kangasala. Voit vastata halutessasi vain yhden ryhmän kysymyksiin tai koettaa arvuutella vaikka kaikkia. Jos et muista, arvaa tai mieluummin kaiva tieto esiin lehden sivuilta.

Lähetä meille oikeaksi katsomasi rivi joko sähköpostitse toimitus@shl.fi tai kirjepostitse osoitteella Sydän-Hämeen Lehti, PL 16, 36601 Pälkäne. Älä unohda laittaa mukaan yhteystietojasi!

Kaikki kisaan osallistuneet lehtiarkistojen pöyhijät ovat mukana arvonnassa. Pääpalkinto on Kuntokeskus Linjan kymmenen kerran kuntosalikortti, jolla pääsee heti tammikuussa aloittelemaan suklaan ja ylimääräisen kinkun sulattelemista. Lisäksi jaossa on SHL:n tuotepalkintoja.

Kilpailuaika päättyy 14. tammikuuta.

PÄLKÄNE

1. Minne asennettiin Pälkäneen kunnan omistaman valokuituyhtiön ensimmäinen valokuitupääte?

A) Taustiin, B) Epaalaan, C) Vehjemiehen kotiin

2. Kuka voitti Rukalla lasketun slopestylen Suomen cupin avauskilpailun?

A) Kalle Palander, B) Juho Viitala, C) Tuomas Huuho

3. Ketkä ”kuninkaalliset” esiintyivät Nuijantalolla alkuvuodesta?

A) Johanna Debreczeni ja Jouni Keronen, B) Matti ja Teppo, C) Silvia ja Carl Gustav

4. Milloin perustettiin helmikuussa esitelty bändi Suurkaupungin haitat?

A) 1935, B) 1978, C) 2016

5. Mikä järjestettiin Pälkäneen pääkirjaston Satuhuoneessa kevättalvella?

A) ruotsalaisten runojen päivä, B) lukumaraton, C) suksienvoitelukurssi

6. Kuka sketsihahmo vieraili uudistuneessa Pälkäneen K-Raudassa keväällä?

A) Herra 47, B) Aina Inkeri Ankeinen, C) Erkki Pena Kekkonen

7. Kenen julkisuuden henkilön sisko vieraili Pälkäneellä, kun kesä avattiin?

A) Jari Sillanpään, B) Sauli Niinistön, C) Saara Aallon

8. Missä suunnistettiin Sydän-Hämeen rastien 30-vuotisjuhlakisa?

A) Syrjänharjussa, B) Kostianvirran rannassa, C) Saariselällä

9. Mistä Pälkäneelläkin kuvatusta elokuvasta pidettiin ulkoilmanäytös?

A) Fast & Furious 8, B) Armoton maa, C) Saattokeikka

10. Kenestä kertoo Sappeen kesäteatterin ensi kesän musikaali?

A) Ben Zyskowiczistä, B) Topi Sorsakoskesta, C) Usain Boltista

LUOPIOINEN

1. Kuka valittiin kuukauden yrittäjäksi tammikuussa 2017?

A) Irmeli Valkama, B) Seppo Kääriäinen, C) Tomas von Rettig

2. Mitä nousi Kukkian jäälle Rautajärvellä tammi-helmikuussa?

A) sukellusvene, B) järvenpohjan eteerisiä öljyjä, C) jääveistoksia

3. Missä järjestetään Vanha Savotta -tapahtuma?

A) Rautajärvellä, B) Padankoskella, C) Puutikkalassa

4. Montako lasta oli mukana Hippohiihdoissa?

A) Kolme, B) parikymmentä, C) lähes 80

5. Kuka Vuoden Artisti -palkinnon saanut esiintyi Liekissä Nuorten tapahtumassa?

A) Arttu Lindeman, B) Katri Helena, C) Uniikki

6. Millä hinnalla kunnanvaltuusto päätti keväällä kaupitella Rautajärven omakotitontteja?

A) euro per neliö, B) tonnin tontti, C) osta kaksi, maksa kolme

7. Toukokuun lopulla vietettiin liikunnallisia avajaisia. Mitä vihittiin käyttöön?

A) velodromi, B) hiihtoputki C) kuntorata ja frisbeegolf-rata

8. Miten Luopioisten kirjaston toiminta laajentui kesällä?

A) kasvanut nuorten osasto siirrettiin pihakatokseen, B) omatoimiaukiolo laajensi käyttöaikoja, C) viikonloppuinen grillimakkaramyynti käynnistyi

9. Miksi Seppo Mustalahti heitettiin Kuohijokeen?

A) palkintona Vuoden unikeko -valinnasta, B) päällystakki oli liekeissä, C) vahingossa

10. Miten SB Lujan edustusjoukkueen kävi sen viimeisessä Luja-Lukko Areenalla pelaamassa runkosarjapelissä?

A) 7–2-voitto, B) 0–10-tappio, C) 15–15-tasapeli

KUHMALAHTI

1.Kuka muusikko avasi taidenäyttelyn Pohjan kirjastossa maaliskuussa?

A) Maija Vilkkumaa, B) Anssi Kasitonni, C) Kusti Vuorinen

2. Montako vuotta Kuhmalahden Kisa täytti alkuvuodesta?

A) 30, B) 60, C) 90

3. Mihin käyttöön entinen kunnantalo otettiin?

A) Ursan tähtitarkkailutorniksi, B) Suomen Pelastuskeskus Oy:n toimipisteeksi, C) väistötilaksi purettavan Vatialan koulun oppilaille

4. Minkä vierailusta Vehkajärvellä SHL kertoi heinäkuussa?

A) UFO:n, B) kengurun, C) Kanada-maljan

5. Missä tapahtumassa Kielo Kärkkäinen bändeineen esiintyi kesällä?

A) Rantajazzeilla, B) Vuoriheveissä, C) Niittybluesissa

6. Mikä traktori-tapahtuma veti Kuhmalahdella lähes 1700 kävijää paikalle loppukesästä?

A) Kuhmalahti Drifting, B) Kuhmalahti Dragsters, Kuhmalahti Pulling

7. Minkä legendaarisen reitin kuhmalahtelaiset Tapani ja Saila Haaparanta ajoivat moottoripyörällä läpi elokuussa?

A) Route 66 Yhdysvalloissa, B) vt 12 Lahti­–Tampere, C) Kaanaantie päästä päähän

8. Mitä Ely-keskus aikoo tehdä Puntarin ja Siuronsalmen maanteille?

A) päällystää kullalla, B) lakkauttaa, C) leventää nelikaistaiseksi

9. Kuka oli juhlapuhujana Kuhmalahden itsenäisyysjuhlassa?

A) Juha Mansikka-aho, B) Ville Virtanen, C) Krista Kosonen

10. Kuka tuuraa kyläpappi Markku Viitalaa tämän ollessa viransijaisena Mänttä-Vilppulassa?

A) Monika Viitala, B) Usko Eevertti Luttinen, C) Auni Kaipia

SAHALAHTI

1. Mitä hahmoa Hannu Kivinen esitti Suomen hauskin tavis -ohjelmassa?

A) Karate-Kivinen, B) Mummokuiskaaja, C) Seurustelu-upseeri

2. Montako sarjakilpailua oli Sahalahden YU-Teamin kesän kisakalenterissa?

A) Kaksi, B) 11, C) 55

3. Kuka esiteltiin toukokuussa Lahdenkulman kyläyhdistyksen tuoreena puheenjohtajana?

A) Jussi Järvenpää, B) Maria Järvenhelmi, C) Iiro Järvi

4. Mikä partiolippukunta juhli 40-vuotista toimintaansa kesäkuussa?

A) Sahalahden Sinivuokot, B) Sahalahden Sinisudet, C) Sahalahden Sokerijuurikkaat

5. Sahalahden kirkon ja hautausmaan opastetulla kierroksella paljastui, että kirkon kellotapulia käytettiin 1930-luvulle asti…

A) työntekijöiden lepotilana, B) ruumishuoneena, C) tislaamona

6. Kuka seuraavista ei ole esiintynyt Sahalahdella tänä vuonna?

A) Danny, B) Waldo, C) Julio Iglesias

7. Voimaa vanhuuteen -hanke keräsi ikäihmisiä…

A) kuntosalille, B) itsetuntokurssille, C) vapaapainiharjoituksiin

8. Kuka taiteilija oli esiteltävänä joulukuun taiteilijatapaamisessa Kimmo Pyykkö -taidemuseossa?

A) Aimo Radio, B) Maria Stereo, C) Daavid Dolby-Surround

9. Mitä Hanna Jokisen tekemä piparkakkutalo kunnioitti?

A) Suomen itsenäisyyttä ja 120-vuotiasta Vilpeilää, B) ensimmäistä adventtia, C) juhannusta

10. Kuka pokkasi Sahalahti-palkinnon tänä vuonna?

A) Kari Elkelä, B) Kari Neilimo, C) Kari Hotakainen

KANGASALA

1. Minkä Kangasalan seurakunta otti käyttöön tammikuun alussa 2017?

A) ehtoolliskaakaon, B) kastepuun, C) numeroidut istumapaikat kirkossa

2. Kuka valittiin Vuoden Nuoreksi Pelimanniksi?

A) Arvi Lind, B) Arvid Lundén, C) Jesse Puljujärvi

3. Minkä lajin SM-kilpailut järjestettiin Ponsassa toukokuussa?

A) suunnistuksen, B) melonnan, C) eukonkannon

4. Kuka avasi kesän Kangasalla?

A) Jaana Pelkonen, B) Kimmo Pyykkö, C) Antti Kaikkonen

5. Mikä muuttui tänä kesänä Myllyrockissa aiempiin vuosiin verrattuna?

A) ruispuuro, B) esiintyjät, C) tapahtuman nimi

6. Mitä seuraavista Kirkkojärven verkkokoekalastus antoi tulokseksi?

A) kasoittain jättimäisiä haukia, B) meduusan poikasia, C) paljon särkikalaa

7. Mikä oli suosituin tytölle annettu nimi Kangasalla vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla?

A) Vivian, B) Edith, C) Emilia

8. Mistä kangasalalainen Erika Mäenpää tuli tutuksi koko kansalle?

A) Miss Suomi -finaalista, B) tv-ohjelmasta Idols, C) kirjallisuuden Finlandia-ehdokkuudesta

9. Kuka kanadalaispelaaja saapui vahvistamaan LP Kangasalan joukkuetta loppuvuodesta?

A) Danielle Brisebois, B) Patrice Brisebois, C) Danielle Steel

10. Mikä valittiin nimeksi Kangasalan lukion, ammattikoulun ja Pikkolan koulun muodostamalle koulutuskeskukselle?

A) Roine, B) Kl-Ak-Pk, C) Kuohu