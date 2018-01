Kangasalla herättiin uuteen vuoteen kaupunkilaisina

Kangasalalaiset heräsivät uuteen vuoteen kaupunkilaisina, kun Kangasalan kunta muuttui kaupungiksi vuoden vaihtuessa. Uudenvuoden juhlallisuudet aloitettiin torilla uudenvuodenaattona näyttävällä ilotulituksella.

Ennen ilotulitusta puhunut kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Lyytinen oli mielissään siitä, että tapahtuma oli saanut liikkeelle sankan joukon ihmisiä.

– On mieltä lämmittävää nähdä kangasalalaisia näin runsain joukoin liikkeellä ja nimenomaan kuntamme keskustassa. Mukava on myös nähdä, että kuntalaiset ovat liikkeellä iloisin ilmein ja hyvällä mielellä. Tätä riemukasta perinnettä on mielestäni hyvä jatkaa myös tulevaisuudessa. Ilotulituksethan ovat kuuluneet juhlamenoihin eri puolella maailmaa jo vuosisatojen ajan tuoden iloa ja onnea juhlivalle joukolle, Lyytinen totesi.

Lyytinen jatkoi, että vuonna 2017 jatkettiin Kangasalan kunnan kehittämistä itsenäisenä, elinvoimaisena ja vetovoimaisena seutukuntana katsoen pitkälle tulevaisuuteen kuntataloudesta huolta pitäen.

– Ensi vuonna sama työ jatkuu, mutta nyt seutukaupunkina. Muuttuminen kaupungiksi ei mennyt ilman kipuilua, vaikka valtuustossa asia tuntui kovinkin itsestään selvältä ratkaisulta. Asiasta on opittu ja tulevaisuudessa kuntalaisten kuuleminen tapahtuu varmasti asiaan kuuluvalla tavalla, Lyytinen lupasi.

Lyytinen mainitsi, että keskustan kehittäminen eteni vuonna 2017 kiitettävästi: hotelli, parkkitalo ja uusi linja-autoasema palveluineen ovat kaikki lähtemässä liikkeelle vuoden alkupuolella, ja kauppahalli torille seuraa hieman myöhemmin.

– Kaupungistuminen Suomessa on vääjäämätöntä. Suuret kaupunkiseudut luovat työpaikkoja ja vetävät nuoria perheitä puoleensa. Tampereen seutu on valtakunnan vetovoimaisimpia alueita ja Kangasala tärkeänä osana tätä kokonaisuutta. Meitä kangasalalaisia on nyt jo yli 31000 ja kasvumme jatkuu voimakkaana. Kasvuun ja tulevaan maakunta- ja SOTE muutokseen on valmistauduttava huolella, Lyytinen linjasi.

Hyvän tekeminen ilahdutti

Lyytisen jälkeen puheenvuoron torilla sai Kangasalan Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki. Pankin kuulumisten lisäksi Kivimäki kertoili finanssialan suuresta murroksesta, jota asiakaskäyttäytymisen muutos ja digitalisaatio ajavat.

– Murros on raju ja menestyminen tulee edellyttämään meiltä ja koko finanssialalta lähivuosina merkittävää uudistumista ja kyvykkyyttä hyödyntää muutoksen tarjoamat mahdollisuudet. Murrokseen reagointi on vaatinut meiltä erilaisten sisäisten kehitystoimien lisäksi tänä vuonna myös vaikeita päätöksiä muun muassa konttoriverkostomme rakenteeseen liittyen.

Kivimäki oli iloinen siitä, että Suomen juhlavuonna korostui erityisesti hyvän tekeminen.

– Hyvän tekeminen ei tarvitse vaatia suuria uhrauksia keneltäkään, mutta se on asia, jolla on iso positiivinen vaikutus, ja siihen suurin osa meistä voi omalla päätöksellään osallistua, Kivimäki muistutti.

Ilotulituksen järjestivät Kangasalan kunta ja Kangasalan Seudun Osuuspankki.