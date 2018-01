Kodin viihde-elektroniikka kuluttaa jo enemmän sähköä kuin kylmälaitteet

Reunamerkintä

Mobiililaitteet saivat osittaisen synninpäästön

Idea tähän juttuun syntyi, kun katselin eräänä iltana keittiössämme avautuvaa näkymää. Pöytätasoilla latautui neljä kännykkää rinta rinnan ja toisaalla latautui läppäri. Samaan aikaan yksi perheenjäsen teki töitä tietokoneella ja toinen pelasi pelikonsolilla suosikkipeliään. Samalla hoksasin, että perheemme sähkölasku ei enää lämpimimpinä kesäkuukausinakaan ole yhtä edullinen kuin vielä joitakin vuosia sitten. Aloin miettiä, johtaisivatko kasvaneen sähkölaskun jäljet mobiililaitteiden sylttytehtaalle.

Hankkiessani tietoja lehtijuttua varten tunsi pienen piston sydämessäni. Enpä ollut aiemmin tullut ajatelleeksi sitä, miten lasten varttuminen kouluikään muuttaa perheen sähkönkulutustapoja. Koin jopa suoranaisen ahaa-elämyksen: kasvaneen sähkölaskun syy eivät yksinomaan olekaan mobiililaitteet, vaan ilmiön takana on aika yksinkertainen selitys: Jo sillä, että lapset ovat kotona pidempiä aikoja kuin vielä päivähoitoaikoina, on asiaan hyvin suuri vaikutus. Talviaikaan tarvitaan valoja jo iltapäivällä, eikä televisiokaan pysy koko iltapäivää kiinni. Ruokaakin kouluikäiset tekevät ja lämmittävät silloin tällöin omin voimin. Asia on ehkä täysi itsestäänselvyys jollekulle, mutta itse en ollut hoksannut asiaa näin ajatella.

Ehkä energia-asioihin voisikin jatkossa kiinnittää huomiota muutenkin kuin silloin, kun heittää roskiin taas yhden mainoksen siitä, kuinka kodin sähkölaskussa voi helposti säästää niin ja niin paljon.