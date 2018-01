Näkemyksiä alkaneesta vuodesta Kangasalla

Kangasalan vuoden 2018 talousarvion mukaan kaupunki jää tänä vuonna plussalle 0,8 miljoonaa euroa ja investoi noin 22 miljoonalla eurolla. Kunnallisveroprosentti pysyy 21:ssä, eikä kiinteistöverojakaan koroteta. Lainamäärä asukasta kohden nousee 1781 euroon asukasta kohden. Millaisena alkavan vuoden näkevät talousarviosta päättämässä olleet eri valtuustoryhmien puheenjohtajat?

”Suuret investointikohteet askarruttavat”

”Kangasalan Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä, että kunnan talous on saatu vihdoin kääntymään positiiviseksi. Elämme siinä uskossa, että vaikeina vuosina tehtyjä säästötoimenpiteitä voidaan nyt pikkuhiljaa alkaa karsia ja kunnan eri palvelut voidaan asteittain palauttaa takaisin entiselleen.

Vielä askarruttavat Kangasalan suuret investointikohteet, kuten Lamminrahka, Taraste ja Saarenmaa sekä keskustan kehittäminen. Onko meillä varaa toteuttaa nuo kaikki yhtä aikaa, ilman että jatketaan palveluiden säästökurimusta?”

Jari Leino

PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja

”Nyt on happea panostaa myös palveluihin”

”Hyvää talousarviossa on se, että olemme saaneet kunnan talouden tasapainoon ja nyt on hieman happea panostaa myös palveluihin. Iloitsemme koulupuolen uusista viroista ja panostuksista oppilashuoltoon. Työllisyyspalveluihin panostaminen kasvaa ja kunnan alueella on mittavia hankkeita uusille yritysalueille – toivotaan, että ne täyttyvät nopeammin kuin Kallion alue ja tuovat lisää työpaikkoja Kangasalle. Keskustan alueen rakennushankkeiden käyntiin saattaminen on myös hieno asia. Uskomme, että keskustaministerit elävöityvät sitä mukaa, kun saadaan lisää ihmisiä lähelle keskustan palveluita.

Sosiaali- ja terveystoimen lisäpanokset sen sijaan johtuvat asiakasmäärien lisäyksistä, eikä näin selkeää lisäpanostusta sillä saralla ole tulossa. Sote-sekoilut vaikuttavat selvästi myös Kangasalan suunnitelmiin ja lisäpanostukset jäävät näin tekemättä. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että olemassa olevat panokset ohjataan oikein ja annetaan työntekijöillemme työrauha toteuttaa palvelutehtäväänsä. Työntekijöiden pysyvyyteen tulee satsata takaamalla hyvä työskentelyilmapiiri.

Kangasalla on mittava investointiohjelma edessä. Tehdään kaikki yhdessä töitä sen eteen, että investoinnit muuttuisivat tuloksi mahdollisimman nopeasti.

Timo Keskinen

KD-valtuustoryhmän puheenjohtaja

”Lisäyksiä kasvatukseen, opetukseen ja työllisyyteen”

”Tuleva kaupunki Kangasala on saavuttanut taloudessa tasapainon ja Kangasalan asukasluku kasvaa tasaisesti vuosittain. Talousarvion 2018 tulos on 0,8 miljoonaa euroa positiivinen. Talousarvio sisältää lisäyksiä kasvatukseen ja opetukseen, työllisyyteen ja investointeihin. Resursseja lisätään opetukseen viiden viran verran sekä koulupsykologin palvelusuhde. Työllisyyspalveluihin panostetaan kaksi ohjaajan virkaa.

Keskeisimmät investoinnit vuonna 2018 ovat Vatialan koulun rakentaminen, Lamminrahkan pääkatu ja eritasoliittymä. Pelisalmi–Huutijärvi-kevyenliikenteen väylään valtuusto päätti 100 000 euron määrärahan vuosille 2018–20. Mikäli teknisen keskuksen investointi varauksia jää vuosittain, investointivaraukset siirretään kevyenliikenteen rakentamiseen.

Harmillista, että tekolumelle ei saatu täyttä selvyyttä. Valtuusto päätti 15 000 euron määrärahan tekolumilaitteiston vaihtoehtojen selvittämiseen.”

Pekka Lahti

SD-valtuustoryhmän puheenjohtaja

”Korkea veroprosentti positiivisen talouden takana”

”Tärkeimpänä pidämme talouden tasapainon edelleen kehittymistä ja syventymistä ja ylijäämäistä talousarviota. Tämä antaa edellytykset niin palvelutuotantomme ylläpitämiseen kuin myös sen parantamiseen kuntalaisiemme arjessa. Samalla se tarjoaa edellytykset panostaa kuntamme kehittämiseen taloussuunnitelmakautta pidemmälläkin aikavälillä mahdollistaen poikkeuksellisen suurien kehitysinvestointien suunnittelun ja toteuttamisen.

Vaikka tästä positiivisesta suunnasta kuntamme taloudessa aiheutuu myös näkemyseroja ja kritiikkiäkin – lähinnä tuon tuloksellisuuden kohdentamisen suhteen – koemme kuitenkin paremmaksi saada elää talouden resursseja jakavassa kunnassa kuin siinä, meilläkin lähimenneisyydessä koetussa kunnassa, joka negatiivisen talouden kierteessä vain ottaa ja leikkaa, ei anna eikä kohenna.

Jos positiivisen tuloksen luomaa taloudellista puskuria olisi pidettävä valtakunnallisen talouskeskustelun tavoin ns. jakovarana, haluamme muistuttaa, että talouden tasapainon sekä talousarvion positiivisuuden tekee osin mahdolliseksi valtakunnallisesti tarkasteltuna korkea veroprosenttimme. Se täyttää edelleen kriisikunnan mitat. Mietittäessä tuloksen käyttämistä haluamme perustellusti muistuttaa, että veroprosenttia voidaan myös laskea eikä totutuin tavoin vain nostaa.”

Mika Ollila

KOK-valtuustoryhmän puheenjohtaja

”Ennaltaehkäisevän työn resursseja pitäisi lisätä”

”Varhaiskasvatuksessa perheille positiivista on päivähoitomaksujen alennus, vaikka se tuokin lisää haasteita budjettiin. Koulupuolelle tarvittaisiin edelleen lisää resurssia pienempiin ryhmäkokoihin ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. Koulujen ja päiväkotien riittävä kunnossapito on haaste. Myös rakennusten remonttitarpeet huolestuttavat, koska remontteihin ei ole juurikaan budjetoitu rahaa.

Suuret rakennushankkeet, kuten Lamminrahkan eritasoliittymä ja pääkatu, Vatialan koulun uudisrakennus sekä keskustan alueen kehittäminen tuovat myös kunnalle lisäkustannuksia. Niistä saatava taloudellinen hyöty tulee viiveellä, mutta kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa monet investoinnit ovat tarpeen.

Sote-puolella mietityttää yleinen menojen kasvusuuntaus sekä erityisesti lastensuojelun tilanne. Positiivista on perheneuvolaan saatu uusi sosiaalityöntekijän vakanssi, mutta myös muita ennaltaehkäisevän työn resursseja pitäisi lisätä. On tutkittu tosiasia, että varhaiseen puuttumiseen panostus kannattaa myös taloudellisesti. Samalla vältytään inhimillisiltä tragedioilta.

Tavase-osakkuudesta pitäisi luopua ja käyttää säästyvät rahat esimerkiksi Sulkavuoren keskuspuhdistamosta aiheutuviin kuluihin.

Kunnan yleinen taloustilanne näyttää vuoden 2018 osalta varsin positiiviselta, mutta tuleva sote- ja maakuntauudistus voi muuttaa lähivuosina tilannetta nopeastikin.”

Stiina Lahikainen

VIHR-valtuustoryhmän puheenjohtaja

”Leikkaukset jäävät pysyviksi”

”Mielestämme budjetissa huonointa on palvelukeskusten leikkausten jääminen pysyviksi. Kun resursseja vaikeina aikoina leikattiin, kaikki varmaan luulivat, että parempien aikojen tullessa resurssit palautetaan. Nyt talous on nousussa ja verokertymä kasvaa, mutta sote-keskuksen jonot ja isot opetusryhmäkoot jäävät. Kangasala on keskimääräistä selvästi vähemmän velkainen kunta, joten rahaa palvelukeskusten resurssien palauttamiseen on. Onneksi aloitteestamme saatiin sentään yksi erityissosiaalityöntekijän virka perheneuvolaan, jossa jonot ovat sietämättömiä.”

Jorma Mäntylä

VAS-valtuustoryhmän puheenjohtaja

Sydän-Hämeen Lehti ei tavoittanut keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajaa Hannu Karppilaa kommentointia varten.