Matti Huomo palasi urkujen äärelle

Huhtikuussa Kangasalan kanttorin virasta eläkkeelle jäänyt Matti Huomo nautti kevään ja kesän ajan eläkeläisen verkkaisesta arjesta, mutta palasi jo syksyllä urkujen äärelle. Hän toimii Valkeakoskella Sääksmäen seurakunnan kanttorin viransijaisena.

Sääksmäen seurakunnassa on kolme kanttoria. Huomo tuuraa Stiina Leinosta, joka valittiin syksyllä Tampereelle. Leinosen virassa on kuuden kuukauden koeaika, joka päättyy helmikuun lopussa. Sen jälkeen hänelle voidaan alkaa hakea vakituista seuraajaa.

– Kanttori Maaret Manni-Korpi kyseli elokuussa, olisinko halukas tulemaan viransijaiseksi. Jäin silloin miettimään asiaa. Pari viikkoa myöhemmin kirkkoherra Markku Antola soitteli samassa asiassa. Myöhemmin neuvottelun tuloksena sovimme, että otan viran vastaan.

Päätös ei ole kaduttanut pälkäneläiskanttoria. Työmatka Mallasveden vastarannalle ei ole pitkä, ja Valkeakoskella eri toimipaikkojen väliset etäisyydet ovat paljon lyhemmät kuin Kangasalla.

– Ajan säästö matka-ajoissa on merkittävä. Jos asuisi ”Koskissa”, niin matkojen puolesta pärjäisi polkupyörällä, jolloin fyysisen kunnonkin ylläpitäminen hoituisi kuin itsestään.

Huomo on ehtinyt soittaa muun muassa messuja, hautajaisia, Kauneimpia joululauluja ja hartauksia Sääksmäen seurakunnan kaikissa neljässä kirkossa eli Valkeakosken, Sääksmäen ja Metsäkansan kirkossa sekä Kappelikirkossa. Lisäksi hän on kiertänyt koululaiskirkoissa, laitoshartauksissa ja muistotilaisuuksissa.

– Tilaisuuksien valmistelukokouksia on paljon, mutta ne ovat välttämättömiä, koska tilaisuuksiakin on paljon, ja ne pitää aina suunnitella. Samoin on työyhteisön sisäisiä kokouksia jonkin verran.

Huomo johtaa Valkeakoskella kahta kuoroa, kirkkokuoroa ja Virsikulkusia.

– Ja omasta musiikillisesta ja solistisesta osaamisesta on tietysti pidettävä huolta, että viran hoitaminen on ylipäänsä mahdollista.

Paluu eläkkeeltä työelämään on sujunut helposti.

– Toisaalta oli mukava levätä ja nauttia nelikymmenvuotisen työuran jälkeen eläkeläisen vapaista päivitä, pitkistä aamuista ja päivänokosista. Mutta oikein mukavalta on tuntunut olla taas työssä ja auttamassa Sääksmäen seurakunnan väliaikaisessa tilanteessa.

”Toiskuntalaisen” silmin Huomo on oppinut arvostamaan Valkeakosken luonnonkauneutta ja palvelutasoa.

– Mallasvesi antaa Valkeakoskelle raikkaan vesistöllisen leimansa samaan tapaan kuin Pälkäneellekin. Kaupungissa on lähes kaikki mahdolliset palvelut kulttuurin, koulutuksen ja terveydenhoidon alalla aluesairaalatasolle asti, puhumattakaan teollisuuden ja palvelualojen monipuolisesta tarjonnasta.