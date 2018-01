Juu, Unioni se meillä oli, mutta sitten lähdettiin ojille

Hämäläisessä kylässä esiintyvät teiden nimet Kasarmikuja ja Jääkärinvainiontie aukaisevat tiedonjanon. Kutkuttavuutta lisää läheinen Liinavuori, kolme tunnettua kuppikiveä ja rautakautinen kalmisto. Vuoren laelta on tähystelty mahdollista vihulaisen lentoliikennettä toisen maailmansodan melskeissä.

Hyömäen sijainti Hauholla Hauhonselän rannalla on upea. Kesäisenä päivänä järvenselkä kimmeltää ja pelloista kumpuaa mehevää maalaisuutta. Täällä tuntee todella olevansa maalla.

Hyömäessä syntynyt ja sittemmin pälkäneläistynyt Suovan Taisto on kesäisellä retkellä tutustuttamassa minua Hauhon kyliin.

Hämeenlinnantieltä Vermasvuoren risteyksestä käännymme Alvettulaan. Tien alkaessa laskeutua ja peltojen häämöttäessä on oikealla Satiaismäki. Näillä main alkaa Hyömäki, jatkuen aina Alvettulan koulun nurkkalautaan.

Hyömäessä on myös käyty aikoinaan koulua. 1920-luvulla koulumatkalla olleet Taiston eno Aku Hägg ja Mäntymäen Roope löysivät vuoden 1918 tapahtumien aikaisen pommin. Se räjähti Akun sylissä ja hän kuoli välittömästi. Roope teloi käsiään.

Aukealta kääntyy rannan puolelle edellä mainittu Jääkärivainiontie.

Taisto kertoo: ”Nii, katos tuonne rannan tuntumaan rakensi viiskytluvun lopulla semmoinen Vallin Jussi mökin. Juu, sitä sanottiin luutnantiksi. Se oli ollut Linnan Kasarmilla palveluksessa ja tullut tänne viettämään eläkepäiviä. Sanoivat sen olleen autojoukoissa sodan aikana, mutta ei se niistä mitään tienny ja polkupyörällä se aina liikkui. Juu, siitä tämä tie nimensä on saanut.”

Tien paikka keskellä viljavainiota on ikiaikainen. Hauhonselän puolella on Hyömäen vanha kylätontti ja oikealla metsän sisässä kartanon jäänteet. Tie muuttuu Kartanontieksi.

”Juu, tätä tietä me juostiin meluavana kakaralaumana tonne rantaan uimaan. Juu, siellä oli semmoinen oikea hiekkaranta.”

Kartanon talousrakennukset ja pihapiirin peittävät villiintyneet puut ja pensaat.

”Meidän Matti purki kaivinkoneella 60-luvun lopulla sen kartanon päärakennuksen. No, siitä oli jo katotkin tulleet alas.”

Oikealle erkanee Kasarmitie.

”Siinä on ollut semmonen oikein iso rakennus tien suuntaisesti, jossa asui kartanon työläisiä. En minä muista sitä kun se on purettu vissiin heti sodan jälkeen, mutta siitä tie on saanut nimensä. Tosta meni ennen tie suoraan kartanolle tuon mäen yli. Siinä alkupäässä oli semmonen likolampi. Siinä me luisteltiin talvisin ja laskettiin sieltä ylhäältä mäkeä suksilla. Juu, Myllymäeksi me sitä sanottiin.

Joo, tuossa on Hakalan Hannan vanha mökki. Juu, Hanna lähti Menströmin Kallen kanssa ennen kapinaa Pietariin. Ne olivat ottaneet Väinölän työväenyhdistyksen paperit mukaan. Juu, se Kalle oli seppä ja niitä hommia se oli siellä Pietarissakin tehnyt. Juu, ne tulivat sitten takaisin, kun täällä oli tilanne rauhoittunut. Juu, se Kalle löysi, sitten Ameriikasta tulleen morsiamen ja sittemmin sanottiin kuinka Kalle osti koko Hyömäen niillä Amerikan rahoilla.

Meidän isälle se Kalle antoi semmosen pienen ruustukin, jonka oli tehnyt siellä Pietarissa.

Tuossa on meidän Matin talo. (Matti on Taiston nuorempi veli) Tuolla korjaamon yläkerrassa me asuttiin. Isä oli aikoinaan Lokomolla Tampereella ja 1947 hän aloitteli tässä korjaamaan koneita ja laitteita. 1957 alettiin myymään polttoainetta. Juu, Unioni se meillä oli.

Ojille lähdettiin oikein toden teolla kuuskymmentäluvun puolessa välin ja huoltamo lopetettiin, sillai hissukseen ennen kuuskymmentäluvun loppua.”

Taisto teki ensin isänsä kanssa ja myöhemmin itsenäisesti salaojia aina vuoteen 2006. Sittemmin hän on viettänyt eläkepäiviä.

Liinavuoren päälle menevä tie halkoo omakotitalon pihamaata. Kulkumme pysäyttää pirun kiukkuinen vanhempi nainen. Taisto selvittää tilanteen ainaisella rauhallisuudellaan ja ilmiömäisellä ihmistuntemuksellaan. Me saamme jatkaa matkaa, mutta älkää käyttäkö tätä reittiä.

Kuppikivet ja kalmisto jää tällä kertaa tutkimatta, sillä me lähdemme Hauhon kirkolle hankkimaan Vissyvettä.