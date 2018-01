Hyviä näkymiä reikäpallokentillä

Pälkäneläis- ja kangasalalaisjoukkueet palailevat salibandyareenoille lähes poikkeuksellisen hyvistä asetelmista. Sijoituksellisesti heikoimmista lähtökohdista kevään peleihin ponnistaa nimittäin kolmosdivisioonassa pelaava KU-68:n edustusjoukkue, joka sekin on seitsemännestä sijastaan huolimatta vain kahden pisteen päässä nousukarsintapaikasta. Viitosdivisioonassa lohkossaan neljäntenä majailevalta SB Luja XO:lta nousukarsintapaikka puolestaan alkaa karata, mutta toisaalta joukkue ei sen perään ole haikaillutkaan.

Syksyn kovimmat paikallisen reikäpallomaailman kohauttajat löytyvätkin nelos- ja kuutosdivisioonasta: nelosessa kärkipaikkaa pitää SB Lujan edustusjoukkue ja kuutosessa KU-68:n kakkosjoukkue.

Luja rynnistämässä kolmoseen

Lujan edustus on marssinut voitosta voittoon likilaskuisen kauden avauksen jälkeen. Tuolloin LeTo, nykyinen lohkoviitonen, kaatoi Lujan 2–4. Ryhdistäytynyt Luja on sen jälkeen kerännyt palloja omasta maalistaan harvakseltaan, ja omassa tutussa kärsivällisen puolustamisen ja onnistuneiden vastaiskujen pelisapluunassa pysyminen on tuonut tulosta. Usein vastustaja on roikkunut maalin tai kahden päässä ottelun loppupuolelle asti, mutta Luja on käynyt iskemässä muutaman lisämaalin toisen joukkueen avattua peliään tasoitusmaalin toivossa.

Runkosarjan päätteeksi lohkosta kaksi joukkuetta pääsee sarjanousun porteille. Lohkoykkönen nousee suoraan kolmosdivisioonaan ja toiseksi tullut etenee nousukarsintoihin. Lujan tavoitteena on suora sarjanousu.

– Valmennus on pitänyt tähänkin asti huolen siitä, ettei porukka ala leijua. Kaikki tehdään täysillä harjoituksista lähtien. Valmentajat, jotka keskittyvät koko ajan pelkästään pelin ohjaamiseen, ovatkin iso syy joukkueen menestykseen, Lujan joukkueenjohtaja Tommi Hildén sanoo.

Lujan pelit jatkuvat viikonloppuna Tampereen Kaukajärvellä. Jos kaikki menee suunnitellusti, joukkueen pistetili on sen jälkeen neljä pistettä lihavampi – ja avaustappio LeTo:lle kuitattu.

Kakkonen ryysyistä rikkauksiin?

KU:n kakkosjoukkue lähti joulutauolle tilanteessa, jota eivät välttämättä uskoneet mahdolliseksi edes kaikki joukkueen pelaajat. Lohkon kärkipaikka ja yksi tappio kahdeksasta pelistä maistuivat makealta joukkueelle, joka viime kaudella riemuitsi pisimmillään kahden ottelun tappiottomasta putkesta.

Hienon venymisen arvoa nostaa se, että joukkueen viime kauden ykköspistelinko Rami Pulkkinen joutui sairastuvalle heti alkukaudesta ehdittyään auttaa joukkuetta vain muutaman maalin verran. Pulkkista ovat paikanneet onnistuneet uudet värväykset ja – piste per ottelu puolustajan paikalta iskeneen Timo Lepistön tavoin – tasoaan nostaneet pelurit.

KU-68 II jatkaa pelejään ensi viikonloppuna Ylöjärvellä. Voitto tai kaksi näistä peleistä siivittäisi joukkuetta edelleen kohti suurta unelmaa, sarjanousua.

– Toivottavasti kokoonpanossa riittää laajuus sarjapeleihin, jotta pääsisimme kokemaan huhtikuussa Kangasalan torilla massiivisen kansanjuhlan sarjanousun kunniaksi, joukkueen kapteeni Mikko Salmensuo tunnelmoi.

Monenlaisia paineita

KU-68:n edustusjoukkueen kausi on ollut melkoista vuoristorataa kolmosdivisioonassa. Ensin joukkue hävisi pari ottelua kotiturnauksessa, sitten nappasi kolme voittoa ja ajautui sen jälkeen putkeen, jossa neljästä ottelusta saatiin irti vain yksi tasapelipiste.

– Eniten harmittaa se, että olemme hävinneet tällä kaudella neljä pistettä viimeisen minuutin uinahduksiin. Huipentuma nähtiin, kun saman turnauksen ensimmäisessä pelissä vastustaja tuli maalin takaa maalilla ohi ja heti perään toisessa pelissä kahden maalin johto kääntyi viimeisellä minuutilla tasapeliksi, sadattelee joukkueen mediavastaava Jussi Hietaranta.

Poikkeuksellisen tasainen lohko on tehnyt pistemenetyksistä tavallistakin suuremman murheenkryynin – mutta samalla myös antanut paljon anteeksi.

– Vaikka olemme vasta seitsemännellä sijalla, matkaa kakkospaikkaan eli nousukarsintaan on vain kaksi pistettä – eli kaikki todellakin on omissa käsissä. Toisaalta sarjan jumbopaikkaankin on vain yksi piste.

KU:n kannalta tärkeintä on, että päin mäntyä matkalla ollut kelkka saatiin käännettyä joulun alla erinomaisella pelillä. Lopuista kahdeksasta pelistä ei ole kuitenkaan varaa kerätä liikaa tappioita, joten lauantaina joukkue tarvitsee Janakkalassa voitot sekä Lätystä että Ilveksestä.

Siinä missä KU-68 laittaa kaiken likoon nousun puolesta, viitosdivisioonan Luja XO:lla ei nousupaineita tälläkään kaudella ole. Omaksi ilokseen ja muiden kiusaksi pelaileva XO majailee lohkossaan neljäntenä, lähes kellontarkasti turvassa sekä nousu- että putoamiskurimukselta. Pälkäneen kunniaa nelosdivisioonassa SB Lujan tavoin puolustava Pälkäneen Lukko on omassa lohkossaan mukavasti neljäntenä.