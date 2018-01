Pala rauniokirkkoa siirtyi tien toiselle puolelle

”Jos liikkuu Tampereelta käsin valtatietä 12:ta Hämeenlinnan ja Lahden suuntaan, on vaikea olla huomaamatta Pälkäneen Onkkaalassa Aapiskukko-nimistä huoltoasemaa, josta saa myös kohtuullista safkaa, jota tarjoillaan aamuviiteen asti. Siinä kyljessä on hotellikin, vaikka on kyllä vaikea tajuta, että ketä varten ja miksi. Suunnilleen Aapiskukkoa vastapäätä, tien toisella puolella, jököttävät vuoden 1500 paikkeilla valmistuneen Pyhän Mikaelin kirkon rauniot”, kirjoittaa Juha Hurme Finlandia-palkitussa teoksessaan Niemi.

Vaan eipä tiennyt Hurme Niemeä kirjoittaessaan, että pala rauniokirkkoa – ainakin kuvainnollisesti – tulisi piakkoin siirtymään tien toiselle puolen. Aapiskukon kokouspaikan seiniä koristavat nimittäin nyt rauniokirkkokuosiset seinävaatteet.

– Ehdotin Merikarin Mirjalle uudenlaista seinävaatetta kokoustilaan. Flagmore tekee Aapiskukolle muitakin mainoskankaita ja siitä syntyi idea, että kankaalla voisi sisustaa tai ”tapetoida” hieman erilaista ilmettä sisällekin, Mari Laesterä kertoo.

Taru Koivisto kuvasi sekä lähikuvia että hieman erilaisia näkymiä rauniokirkosta. Valokuvat kankaalle ideoi Mari Laesterä & Mera Suunnittelutoimisto. Painotyön ja viimeistelyn hoiti Flagmore Oy.

– Mahtavaa, että syntyi uutta ihan paikallisin ideoin ja paikallisvoimin. Nykyinen painotekniikkakin on todella hyvää, Aapiskukon yrittäjä Mirja Merikari kehuu.

Samalla kuosilla verhot kahvilaan

Aapiskukon kahvilaan teetettiin samalla rauniokirkkokuosilla myös verhot. Uusiutunut ilme ei ole jäänyt asiakkailta huomaamatta, ja moni onkin hoksannut, että seinävaatteet ja verhot ovat yksi yhteen rauniokirkon kanssa.

– Tarkoitus on hyödyntää tämänkaltaisia juttuja myöhemminkin. Verhoihin ja seinävaatteisiinhan voi painaa periaatteessa ihan mitä vain kuvia, vaikkapa kesäisiä maisemia, Merikari suunnittelee.