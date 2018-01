Kuvat kertokoot enemmän kuin tuhat sanaa. Toisella tiellä tehdään talvikunnossapito niin kuin on sovittu ja tie on turvallinen. Toisessa tie on aurattu. Tosin risteysalueelle on kasattu lumivalli näköesteeksi ja tiellä ole yhtään soraa. Että niin sitä pitää.

Kari Aittola