Toivon sanomaa

Nyt on jälleen se aika vuodesta, kun monet meistä antavat uudenvuoden lupauksia. Meillä on halu aloittaa uusi vuosi niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Tiedämme kuitenkin, että näillä lupauksilla on taipumus ajan mittaan unohtua.

Emme itse juurikaan pysty itseämme, taipumuksiamme tai tottumuksiamme muuttamaan. Mutta on olemassa eräs asia, jonka puitteissa tämä kaikki on mahdollista. Se on tämä Kristinuskon sanoma. Jumala voi muuttaa ihmisen niin, että hän ei ainoastaan ole kuin ”uudestisyntynyt” vaan hän todellakin on uudestisyntynyt. Ja Jeesus vieläpä sanoo, että ilman uudestisyntymistä ihminen ei voi päästä taivasten valtakuntaan. Joh. 3: 3 ja 5.

”Kun me tunnustamme syntimme niin hän on uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä”. Jeesus on meille Jumalan ”uhrikaritsa”. ”Hänessä Jumala sovitti maailman itsensä kanssa”

Kun Jumala saa muuttaa ihmisen, niin hän muuttaa meidän mielemme ja ajatusrakennelmamme perusteellisesti. Hän antaa meille halun pyrkiä hänen itsensä kaltaisuuteen. Noudattamaan hänen toimintamallejaan ja elämään hänen käskyjensä mukaan.

Hän antaa siihen voiman ja hän johdattaa, kun kuljemme rukoillen.

Jos meille lankeemuksia sattuukin, niin ”verilähde on edelleen avoinna syntiä ja saastaisuutta vastaan”. Tämä kaikki on meille Jumalan armoa, sillä; ”armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi”. Ef. 2: 8-10.

Jeesus antaa meille tulevaisuuden ja toivon.

Hyvää armon vuotta 2018.

Asta Metsomäki

Kuhmalahden helluntaiseurakunta