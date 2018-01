Tulevaisuusnäkymiä tälle vuodelle

Mummon murinat

Vuodenvaihteen ilotulitus tuli taas eletyksi Luopioistenkin taajamassa. Kyllähän se komeaa katsottavaa oli. Pauketta syntyi aika lailla, joten ehkä sodan kokeneet muistihäiriöiset vanhukset, pienokaiset ja kodin eläimet vapisivat pelosta. Jonkin verran roskaamistakin oli, vaan aamuun mennessä pieni lumisade siisti maisemat.

Me ”tyttöjen” kesken pohdimme sitten tätä asiaa. Piti muistella, missä iässä olimme, kun ensi kerran osallistuimme ilotulitukseen. Olisiko siitä nelisenkymmentä vuotta? Jatkuukohan tämä käytäntö meidän elinaikamme? Joku kertoi kuulleensa, että muutos on vireillä: pitkään ei yksityinen asuja maallakaan saa ammuskella raketteja kotipihalla. Homma hoidettaisiin keskitetysti, kai kunnan toimesta. Kukapa tietää, vaikka jo lähivuosina ilotulitukset kiellettäisiin kokonaan, koko maailmassamme. Kun puhutaan ilmansaasteista ja ilmaston lämpenemisestä, niin ehkä sadan miljardin paukun ampuminenkin on pienenä lisävaikuttajana.

USA:n Donald Trump ei juuri välitä maailman saastumisesta. Haluaa taas aloittaa merialueilla öljynporaukset, jotka edeltäjänsä Obama keskeytti. Donald ei kanna isommin huolta moisista ongelmista. Vaan tavallinen maalaismummokin pohtii toisinaan, miten voisi omalta osaltaan maailman tilaa hoitaa. Pitäisikö viettää alkeellisempaa elämää? Turhaa vedenlotrausta voinee vähentää. Roskien lajittelua pitää harjoittaa. Kertakäyttöastioita ja valmisruokia muovipakkauksissa täytyy kai välttää. Jätettä tulee muutenkin roskikset täyteen. Ostoksilla juokseminen on unohtunut jo vuosia sitten, joten hylättävää tavaraa ei usein tule. No joskus sirpaleita, kun epävakaista käsistä astiat putoilevat. Ja valitettavan paljon tyhjenee muovisia lääkepurkkeja.

No ei kaikki tässä vuoden alussa ole pelkkää huolestuttavaa näkymää. Pohjois-Korean päämiehen Kim Jong-unin viimeaikaisissa lausunnoissa on jotakin myönteistä. Tiedä vaikka veljenmaljoja juotaisiin naapurimaitten päämiesten kesken, kun alkavat olympiakisat helmikuun kuudentena.

Täällä kotikentälläkin sattuu ja tapahtuu kaiken aikaa uutta, mikä aiheuttaa vanhoille päänsärkyä ja vie yöunet. Olisi pitänyt vastata valokuitukysymykseen: ”Kannatan kiinteää nettiliittymää” tai ”En kannata kiinteää nettiliittymää”. Vaan ei tuohon osannut sanoa juuta ei jaata. Taustoja pitänee tutkia. Kai uusi systeemi jo vuonna 2020 pelaa koko kunnassa, ja tuskin siitä ulos voi jäädä. Ehkä siitä kaikenlaista hyötyä ja helppoutta on. Ehkä varjellumme sähkökatkoilta, jonka sorttinen nytkin on isona riesana Kainuun puolessa. Eletään toivossa, että meille ajastaan jäljessä oleville järjestetään sellainen tiedotustilaisuus, jossa saa esittää tyhmiäkin kysymyksiä.

Mymmeli