Ennakkoäänestys alkaa ensi viikolla

Presidentinvaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 17.–23. tammikuuta. Pälkäneellä yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Pälkäneen pääkirjasto Arkki (Kehätie 4) sekä Luopioisten Yhdistysnurkka (Keskitie 5). Äänensä pääsee antamaan keskiviikosta perjantaihin kello 9–17, lauantaina ja sunnuntaina kello 11–15 ja viimeisinä ennakkoäänestyspäivinä maanantaina ja tiistaina kello 9–20.

Palvelukeskus Harjutuulen ja Kukkiakodon vanhainkodin osastoilla sekä Kostiakodissa ja Hoivakoti Satumetsässä ennakkoäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta laitoksissa ilmoittaminaan aikoina.

Kotiäänestys järjestetään äänioikeusrekisterin mukaisessa kotikunnassa henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai puhelimitse numeroon 03 57911 viimeistään tiistaina 16. tammikuuta kello 16 mennessä.

Kangasalan ennakkoäänestyspaikat 17–23.1.: