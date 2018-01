Järvien pinnat saattavat nousta vieläkin

Kauan kaivattujen pakkasten saavuttua jokiin pyritään saamaan suojaava jääkansi. Sen alla kylmä ei hyydytä vettä niin, että virta alkaa patoutua ja aiheuttaa tulvia.

Kokemäenjoen vesistöalueen virtaamat ovat sateisen syksyn ja alkutalven jäljiltä suuria. Kun virtaamat alkoivat pakkasten myötä pienentyä, Kokemäenjoen ala- ja keskiosalla alkoi jo syntyä hyydelauttoja, jotka aiheuttavat ongelmia voimalaitoksille.

Hyytymiseltä suojaava jääkansi syntyy nopeammin, kun jokien virtausta vähennetään. Tämän vuoksi juoksutusta Kokemäenjoessa vähennettiin viime viikolla. Juoksutuksen pienentäminen voi nostaa jo ennestään korkealla olevia pintoja myös Mallasvedellä, Roineella, Pälkänevedellä ja Längelmävedellä, vaikkeivät ne kuulukaan säännösteltyihin vesistöihin.

Sydän-Hämeen kaikkien suurten järvien pinnat ovat puolisen metriä korkeammalla kuin normaalitalvina, ja pysyvät korkealla koko talven ajan. Alueen järville on annettu huomautus korkeasta vedenpinnasta. Se on ensimmäinen taso neliportaisessa varoitusjärjestelmässä. Luokan yksi huomautus tarkoittaa, että alueella voi syntyä paikallisia ongelmia korkean vedenpinnan tai suuren virtaaman vuoksi.

Voimakkainta pinnan nousu on ollut Kukkialla, jonka pinta on noussut syyskuun alun jälkeen 70 senttimetriä. Järvi oli kesällä ennätysalhaisissa lukemissa, nyt on ylitetty asteikko toisesta päästä.