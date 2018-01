Lapset ja ikäihmiset musisoivat yhdessä

Pikkulasten ja ikäihmisten yhteinen muskari aloittaa toimintansa Attendon Satumetsän hoivakodissa Pälkäneellä. Eri ikäpolvet yhdistävä toiminta alkaa keskiviikkona. 17. tammikuuta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pälkäneen yhdistys tuo 0–1 -vuotiaiden vauvojen ja 1–3 -vuotiaiden muskariryhmät Satumetsän hoivakotiin, ja tarkoitus on tehdä tuttua muskaritoimintaa uudesta näkökulmasta pikkulasten ja heidän vanhempien sekä ikäihmisten kesken.

Ryhmät kokoontuvat ikäihmisten kanssa kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Tavoitteena on laajentaa lapsiperheille tuttua muskaritoimintaa sopivasti työstettynä vanhuspuolelle. Idean ja käytännön toteutuksen takana on parikymmentä vuotta lasten muskareita järjestänyt luokanopettaja Minna Liljedahl, joka toimii myös aktiivisesti Mannerheimin Lastensuojeluliitoon Pälkäneen yhdistyksessä.

– Yhteisömuusikko ei mene esiintymään vaan tulee yhteisöön sisälle toteuttamaan asioita porukalla. Minulle lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen vahvistaminen ikään katsomatta on sydämen asia. Musiikki on aktivoivaa ja terapeuttista. Pitkäaikainen haaveeni on tuoda toiminnallinen muskaritoiminta myös vanhuspuolelle, sanoo omaa Mielilaulu-yritystä vetävä Minna Liljedahl.

Liljedahl opiskelee tällä hetkellä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksessa, ja ikäpolvet yhdistävä musiikkileikkikoulutoiminta on hänen opinnäytetyönsä. Musiikin parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu yhteisömuusikon koulutusohjelma on Suomessa uusi, sillä ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa syyskuussa 2017 Jyväskylän lisäksi Turun ja Kokkolan ammattikorkeakouluissa. Tämän vuoden alussa koulutusohjelma on laajentunut Tampereelle.

– Musiikki puhuttelee ihmisiä ikään katsomatta ja Minnan vetämiin tuokioihin voi jokainen meiltä osallistua voimiensa mukaan. On etuoikeus päästä osalliseksi tähän ja toivon, että hyvät mallit leviävät laajemmallekin. Monet Pälkäneen vanhukset asuvat hoivakodissamme ja uskon, että keskiviikkoisin musiikin merkeissä tapaavat monet samaa sukua olevat useammasta polvesta. Toiminta luo hienoa yhteisöllisyyttä, ja odotamme kovasti lapsia vanhempineen hoivakotiimme, Attendo Satumetsän johtaja Tuire Ellilä sanoo.