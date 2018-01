On kaikki niin kuin ennenkin

Rivejä ja rivivälejä tutkittiin tarkkaan, kun Kangasalan valtuusto käsitteli maanantaina kauppakirjaa, joka käsitteli Valkeakosken kaupungin irtaantumista tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:stä. Tavallista tarkkaavaisempi ote oli toisaalta helppo ymmärtää, sillä esityslistaan oli sattunut livahtamaan virhe heti otsikkoon ja pykälässä itse asiassa päätettiinkin Kangasalan osallistumisesta uuteen osakeantiin.

Tässä yhteydessä kaupunginjohtaja Oskari Auvinen muistutteli valtuutettujen mieliin viime vuosien Tavase-käänteitä, joista tärkeimpänä vuonna 2016 tehty suunnanmuutos, jossa pikainen irtaantuminen kääntyi toistaiseksi mukana roikkumiseksi.

– Kantamme on edelleen, että laitosta ei tule sijoittaa Vehoniemen alueelle, mutta yhtiössä mukana olo on eri asia. Jos kauhein vaihtoehto toteutuu, Tavase saa luvan ja Tampere päättää käynnistää hankkeen, on parempi olla mukana kuin ulkopuolella, Auvinen summasi.

Kaupungin tahtotilaa alleviivatakseen hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola selvitti Kangasalan yhtiökokousedustajan esittäneen kesällä, ettei valtuutusta osakeannin järjestämisestä hyväksyttäisi. Ehdotus jäi vaille tarvittavaa tukea; osakepääoman korotuspäätöksen tekoon riitti 75 prosenttia äänivallasta, ja Tampere istuu osakkeiden päällä lähes 80-prosenttisesti.

– Yhtiössä kannattaa kuulemma pysyä, kun sitä kautta voi vaikuttaa. Nyt on nähty, miten siinä käy, valtuutettu Jorma Mäntylä (vas) viittasi Kangasalan noin kahdeksan prosentin omistusosuuteen.

Kaupunginjohtaja Auvisen mielestä Kangasalan näkemys kuitenkin painoi esimerkiksi siinä, että Tampereella on nyt linjattu tehtäväksi selvitys siitä, mikä Tavasen merkitys kaupungin vesihuollolle tällä hetkellä on.

Tavase Oy havittelee Pälkäneen ja Kangasalan harjumaastoihin massiivista tekopohjavesilaitosta. Sen hakema ympäristölupa on jo hylätty aluehallintovirastossa, mutta hylkäyspäätöksestä tehdyn valituksen jälkeen Vaasan hallinto-oikeus palautti lupa-asian uudelleenkäsiteltäväksi virastoon– mikä puolestaan johti uuteen valitukseen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhtiössä ovat mukana tällä hetkellä Kangasalan ja Tampereen lisäksi Akaa, Lempäälä ja Vesilahti. Pintavesilaitoksiin mieluummin satsannut Valkeakoski irtaantui yhtiöstä viime vuonna.

Vapaaehtoinen riidan siemen

Kangasalan hallintojohtaja Sillman-Sola näki merkitsemättä jättämisen olevan osakassopimuksen vastaista ja syntyvien riitojen voivan päätyä käräjäoikeuteen. Mika Ollila (kok) huomautti, että osakkeiden merkitseminen tai sen tekemättä jättäminen ei kangasalalaisia käräjille vie; yhtiön hallitus oli linjannut vain voivansa päättää, kenelle mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita kaupitellaan.

– Jos osakkeita merkitään mutta ei makseta, olemme varmasti perintätoimien kohteena, Ollila selvitti.

Sillman-Solakin myönsi, ettei suoranaista pakkoa osakkeiden merkitsemiselle ole, mutta yhtiön kustannuksiin osallistuminen kuitenkin kuuluisi osakkaan velvollisuuksiin. Samaa mieltä oli osa niistäkin valtuutetuista, jotka ilmoittivat olevansa hanketta vastaan.

– Irtaantuminen nyt olisi hulluutta, toppuutteli Anja Aarnio (sd).

Jorma Mäntylä esitti valtuustolle, että vastoin kunnanhallituksen näkemystä Kangasala ei kuitenkaan osallistuisi osakeantiin.

Kangasalan valtuusto päätyi äänestyksen ja tuumaustauon jälkeen sille kannalle, että kaupunki taipuu osakeantiin. Ensi vaiheessa merkitään 598 osaketta vajaalla 21 000 eurolla ja ensi talvena 1078 osaketta vajaalla 38 000 eurolla. Päätös syntyi äänin 34–17.

Kaikkiaan Tavase Oy on keräämässä osakeannin kautta noin 700 000 euroa. Samalla sen velkoja ollaan muuttamassa korottomiksi pääomalainoiksi, mikä helpottaisi vähävaraisen ja -tuloisen yhtiön elämää. Oskari Auvisen mukaan Tavase Oy:lle järjestyy näin rahoitus tämän ja ensi vuoden toimintakulujen kattamiseen. Tampereella laskettiin taannoisen osakeantipäätöksen yhteydessä yhtiön tarvinneen toimintaansa esimerkiksi toissa vuonna runsaat 150 000 euroa.

Järjestelyjä vastaan ollut valtuutettu Hannu Karppila (kesk) olisi uusien osakkeiden merkitsemistä mieluummin maksanut Kangasalle kertyvän kuluosuuden jälkikäteen laskulla. Myös Jari Leino (ps) ihmetteli, miksi laittaa vapaaehtoisesti lisää rahaa yhtiöön, josta ollaan joka tapauksessa lähdössä pois. Salin etuosasta muistutettiin pian Leinoa, ettei sellaista päätöstä ole – tuoreimpana on kahden vuoden takainen päätös jatkaa mukana toistaiseksi.

Vaikka osakassopimuksessa pysymisen tärkeys korostui viranhaltijoiden ja joidenkin päättäjien puheenvuoroissa, jäi keskustelussa lopulta vaille isompaa huomiota se, että tehty osakeantipäätös oli kyseisen osakassopimuksen vastainen. Sopimuksen mukaan osakepääomaa voidaan korottaa, kunhan investointien rahoitustarve on selvillä.

– Se ei voi olla, kun ei ole vielä saatu lupaa tai lupaehtoja, vasemmistoliiton Mäntylä purnasi.

Hän ja vihreiden Tony Lähde jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Osakassopimuksen perimmäisestä tulkinnasta kinasteltiin valtuustossa viimeksi helmikuussa 2016. Nyt osa valtuutetuista oli pitkäikäisen tekopohjavesiyhtiön kanssa tekemisissä ensimmäistä kertaa. Siinä missä Iikka Nikkinen (vas) arvioi kokonaisuutta sekavaksi, varavaltuutettu Karri Palovuori (ps) ihmetteli osakkaiden vastuuta yhtiön kustannuksista.