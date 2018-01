Liian hyvä Pälkäneelle

Vanhapälkäneläiset ovat onnistuneesti torjuneet kaiken ulkopuolelta tulevan Suomen urheiluopistosta alkaen. Tahko Pihkala toi ensimmäiset leirit Pälkäneelle, mutta Syrjänharjuun suunniteltu urheiluopisto rakennettiin pälkäneläisten vastustuksen vuoksi Vierumäelle.

Lähes samanlaista vanhapälkäneläistä viisautta edustaa se, millä pontevuudella vastustettiin meritoitunutta huippujohtajaa, joka oli valmis tulemaan tuuraajaksi Pälkäneelle. Ilmeisesti vastustajatkin pitivät Petri Härköstä liian hyvänä johtajana hämäläiselle pikkukunnalle.

Siinä pitää olla joku koira haudattuna, kun kovissa liemissä keitetty huippujohtaja suostuu hommiin lähes puolet Keravan aikoja pienemmällä palkalla. Konsulttina mies voisi laskuttaa muutamasta päivästä sen mitä tienaa Pälkäneellä kuukaudessa.

Vastustajat tivasivat, onko kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterällä (kok, sit.) liikesuhde Härkösen kanssa. Mikäli Härkönen tekisi konsultin hommia kunnanjohtajapestin aikana, kunta-alan pelisääntöjen mukaan niistä annettaisiin sivutoimi-ilmoitus. Ja olisihan se metkaa, jos kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtajan sijainen saneeraisivat Pälkäneen hommien ohessa Tampereen taloutta.

Petri Härkösen taustan vuoksi odotukset ovat korkealla, ja hänestä toivotaan muutakin kuin kunnanjohtajan tuuraajaa. Talouden ja johtamisen huippuosaajan johdolla voidaan tehdä kesään mennessä säästöpaketti ja muut ikävät toimet. Puolessa vuodessa ei tule vielä valmista, vaan syksyllä pälkäneläispäättäjät pohtivat, toteutetaanko tuuraajan ehdotukset. Tämä helpottaisi kunnanjohtaja Janita Koiviston ja kunnan muun johdon hankalaa urakkaa.

Hyvä johtaja on harvoin kiva kaveri, sillä johtaja joutuu tekemään kovia päätöksiä. Petri Härköstä henkilönä vastustanut Jyri Kankila (vihr) oli tehnyt vanhojen lehtijuttujen ja pikatapaamisen perusteella syväanalyysin Härkösen henkilöjohtamistaidoista.

Ulkopuolista osaamista ei tarvita kunnantalon henkilösuhteiden tulehduttamiseen, vaan niiden korjaamiseen. Syksyn aikana apuna on toiminut organisaatiopsykologi.

Jotkut kritisoivat henkilöstöjohtamistaidon puutteesta myös hallintojohtaja Tuomas Hirvosta, jota nyt haluttiin nostaa kunnanjohtajan sijaiseksi. Hänen kohdallaan kritiikki kertoo paitsi vahvasta johtajasta myös hallintojohtajan vaikeasta tehtävästä. On koiran virka tasapainoilla henkilöstön ja päättäjien välissä. Hirvonen on pärjännyt vaativassa tehtävässä nuoresta iästään huolimatta hyvin.

On myös selvä, että aktiivinen ja eteenpäin pyrkivä viranhaltija innostui tarjolla olleesta kunnanjohtajan sijaisuudesta. Näyttää ansioluettelossa paremmalta, jos valtuusto on valinnut kunnanjohtajan opintovapaansijaiseksi, eikä ole toiminut pelkästään hallintosäännön mukaisesti lomatuuraajana.

Enemmistö valtuutetuista, tuomarit ja kuntalakiasiantuntijat katsoivat, että puoli vuotta on niin pitkä aika, ettei hallintosäännön tuurausjärjestely tarkoita tällaista tilannetta, vaan kunnanjohtajan sijainen voidaan valita kunnantalon ulkopuolelta. Hallintosäännön puolustajat taas katsoivat, että jos haetaan ulkopuolista tuuraajaa, niin paikka olisi pitänyt ainakin laittaa avoimeen hakuun.

Normaalitilanteessa olisi ylistetty kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterää, jonka suhteiden ansiosta lyhyeen pestiin löytyi kovan luokan ammattilainen. Kokoomuksen sisäisen taistelun lietsomana Laesterä, Pertti Salminen (kok) ja jopa valtuuston puheenjohtaja Mirva Kittilä (kesk) saivat moitteita siitä, että olivat etsineet kuntaan liian hyvää johtajaa.

Kriitikoiden mielestä asian valmistelu olisi kuulunut viranhaltijoille. Eli opintovapaille jäävän johtajan pitäisi hakea itselleen sijainen tai paikkaa kärkkyvän hallintojohtajan hankkia itseään parempi tuuraaja. Johtoryhmä ei kuitenkaan ole itseään täydentävä säätiö.

On myös väärä osoite, kun kunnanhallituksen jäseniä moitittiin puutteellisista pöytäkirjoista, joista ei käy ilmi hakuprosessin eteneminen. Pöytäkirjaa pitää hallintojohtaja, eivätkä päättäjät.

Ministeritason vaikuttajien kanssa päivittäin toimiva Eero Laesterä on käyttänyt suhteita ennenkin kotikuntansa hyväksi, mutta tähän saakka sitä on pidetty hyvänä. Kunnanjohtajan sijaista haettaessa suhteet muuttuivat rasitteeksi.

Pääministerimäinen ”pitäkää tunkkinne” -ratkaisu kypsyi kunnanjohtajan tuuraajaväännössä, mutta taustalla vaikuttavat jo edellisellä valtuustokaudella pinnan alla kyteneet jännitteet. Kahden tohtorin valtataistelu on jakanut kokoomuksen zeitlinilaisiin ja laesteräläisiin. Jännite vain kasvoi, kun Rainer Zeitlin (kok) jäi luottamuspaikkajaossa sivuun avainpaikoilta. Siksi on turha uskoa, että myöskään Laesterän vetäytyminen hallituksen nuijan varresta laukaisisi tilannetta. Pikemminkin voi käydä niin, että marttyyrin viitta vahvistaa Laesterä asemaa valtataistelussa.

Edelliseen valtuustokauteen verrattuna uutta on se, että välissä on kolmas tohtori. Pälkäne on saanut Kyynärön kenraalista keskeisen päättäjän. Pertti Salminen on viileä strategi, joka on muun muassa Nato-edustajana ja rauhanturvaajana joutunut verisempienkin valtataisteluiden keskelle.

Nyt ensimmäisen kauden kuntapäättäjä joutuu luotsaamaan joukkonsa ulos kriisistä, jossa henkilösuhteet on kalvettu sellaiseen jamaan, että asioiden hoitaminen uhkaa kärsiä.

Tähän saakka valtuustonryhmien sisällä on kummitellut vanha kunnanraja. Luopioislaiset ovat osanneet äänestää omiaan ja hankkia valtuustoon asukaslukuun suhteutettuna yliedustuksen, joka puolustaa pontevasti itäosan kyliä.

Kunnanjohtajaa valittaessa kokoomuksen valtataisteluun sotkettiin muitakin ryhmiä. Jupakka teki näkyväksi onkkaalalaisryhmän, joka vaikuttaa kulisseissa luopioislaisuuden tapaan.

Tämän vanhapälkäneläisen vallan linnakkeen mahti on perustunut osin siihen, että sen jäsenillä on tiiviit suhteet keskeisten viranhaltijoiden kanssa. Tämä linkki oli uhattuna, kun kokemattoman johtoryhmän päälliköksi ryhdyttiin tuomaan ulkopuolista osaajaa.

Viisaimmin jupakassa on toiminut Timo Ailio (sd), joka ei lähtenyt onkkaalalaisten kisailuun mukaan, vaan kuunteli kokoomuslaisten riitelyä hiljaa sivusta ja äänesti tyhjää. Voimasuhteiden epäselvyydestä kertoo se, ettei Vilho Nikkanen (vas) lähtenyt herrajahtiin – ja että Kittilän päättäjäpariskunta oli äänestyksessä poikkeuksellisesti samaa mieltä.

Osansa valtuustokeskustelussa sai myös media. Trumpin–Putinin linjalle lähtenyt Rainer Zeitlin pisti epämieluisat faktat valemedian tiedoksi. Se jäi epäselväksi, tarkoittiko hän Härkösen edellispestien aikana lehtiin tehtyjä ”valejuttuja” vai Sydän-Hämeen Lehden haastattelua, jossa tuuraajaa hehkutettiin jo etukäteen pikkupitäjän onnenpotkuksi.