Presidentillä on oltava kokemusta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

”Presidentti on arvojohtaja ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja. Hänen onkin mielestäni oltava uskottava toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla – enkä välttämättä pidä uskottavana esimerkiksi sellaista ehdokasta, joka on ollut vasta kolme vuotta kansanedustajana. Kannattamani ehdokas, Matti Vanhanen, on kolmanneksi pitkäaikaisin pääministeri Suomessa ja nykyisin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja eduskunnassa eli hyvin perehtynyt näihin asioihin.

Vanhanen on aika lailla samoilla linjoilla istuvan presidentin kanssa ja Sauli Niinistö on hoitanut työnsä ihan hyvin, mutta arvoissa on pieniä eroja, joiden vuoksi olen Vanhasen kannalla. Niinistö olisi käsittääkseni esimerkiksi ohjaamassa kehityspanostuksia erityisesti suurimpiin kaupunkeihin, kun Vanhanen haluaisi kehittää alueita tasapuolisesti. Yhdessä näkemässäni tentissä Vanhanen puolestaan ei hyväksynyt kansalaistottelemattomuutta eli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden piilottelua. Niinistö ei sitä tuominnut.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Vanhanen ja Niinistö ovat suunnilleen samoilla linjoilla, mutta eroja on esimerkiksi Laura Huhtasaareen ja Paavo Väyryseen. Vanhanen suhtautuu mielestäni myönteisesti yhteistyöhön eri maiden kanssa ja suhde Venäjään on realistinen. Nato-optio on syytä säilyttää.

Vaalitenteissä olen huomannut, että osa ehdokkaista on selkeästi tuomassa puolueelleen näkyvyyttä tulevia eduskuntavaaleja ajatellen, jotkut keskittyvät asioidenhoitoon ja ratkaisuihin ja toiset heittelevät populistisia heittoja, joilla ei juuri ole todellisuuden kanssa tekemistä. Eduskuntavaalit ja kuntavaalit ovat merkitykseltään suurempia, mutta kyllähän presidentinvaalit luovat pohjavirtauksia puolueiden kannatukselle. Siksi jokainen sijoitus näissä vaaleissa on tärkeä. Ehdokkaita on aika lailla hyvä porukka, jokaiselle pitäisi siitä löytyä oma ehdokas.

Yksi iso asia, joka uudella presidentillä tulee eteen, on heti ensimmäisenä vuoden 1918 muistovuosi. Presidentin tarvitsisi varmaankin tehdä jonkinlainen yhteenveto, että kansa vihdoin ja viimein olisi eheä myös sen asian suhteen ja tämäkin kansallinen kipupiste tulisi käsiteltyä asiaankuuluvalla vakavuudella.

Muistan, kun Vanhasen pääministerikaudella koettiin vuonna 2004 Tapaninpäivänä tuhoisa tsunami Aasiassa. Tuolloin hän osoitti mielestäni osaamisensa kriisitilanteessa, kun presidentti oli aika pitkään hiljaa ja pääministerinä joutui aika yksin johtamaan hommaa ja toimimaan muun ohessa tunteiden tulkkina koko kansaa koskettaneessa tilanteessa.”

Heikki Mäkelä

Kuhmalahti