Presidentti on arvojohtaja ja Suomen edustaja kansainvälisellä tasolla

”Presidentin tärkein tehtävä on toimia arvojohtajana. Tärkeää on myös se, että presidentti katsoo asioita ja maailmaa monialaisesti ja on asiantunteva. Neuvotteluissa – ja muutenkin – pitää pärjätä kaikenlaisten ihmisten kanssa, sosiaalisia taitoja siis tarvitaan ehdottomasti. Presidentti on ennen kaikkea Suomen ja suomalaisten edustaja kansainvälisellä tasolla. Mielestäni tällaiset ominaisuudet kiteytyvät parhaiten Vihreiden ehdokkaassa Pekka Haavistossa.

Arvostan Haaviston kohdalla myös sitä, että hän on tehnyt konkreettista rauhantyötä maailmalla. Hänen tietämyksensä ei siis ole vain ideologista vaan hän on ollut käytännössäkin mukana kansainvälisessä toiminnassa. Ei Sauli Niinistökään ole pestiään huonosti hoitanut, mutta Haaviston ajattelu on huomattavasti lähempänä omaa ajatteluani.

Vihreiden arvoissa minuun ylipäätään kolahtaa juuri avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus. Ympäristöasiatkin ovat minulle tärkeitä, joten tuntuu luontevalta äänestää Vihreiden ehdokasta. Äänestin Haavistoa myös viime presidentinvaaleissa vuonna 2012.

Seuraan politiikkaa uutisista, mutta en ole itse politiikassa aktiivisesti mukana. Opiskeluaikanani olin mukana nuorisopolitiikassa, mutta nykyisin seuraan poliittista päätöksentekoa mieluummin etäämmältä.

Äänestän luultavasti ennakkoon joko kotikunnassani Pälkäneellä tai Tampereella, jossa käyn töissä. Työskentelen opinto-ohjaajana Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa, ja olen opiskellut pohjoismaista sekä englantilaista filologiaa Jyväskylän yliopistossa. Opinto-ohjaajaksi valmistuin vuonna 2015. Opettajana koulumaailma ja nuorison hyvinvointi ovat sydäntäni lähellä ja kuulun moniin järjestöihin, jotka toimivat syrjäytymistä vastaan ja nuorisoa aktivoiden. Olen mukana esimerkiksi Pälkäneen Koti ja Koulu -yhdistyksen toiminnassa. Järjestötyön lisäksi vapaa-aikani kuluu kuntosalilla ja kuntoliikuntaa harrastaen.”

Anni Niva, Pälkäne