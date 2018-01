Juhani Hartman: Nelikymppinen Laura Huhtasaari on vuolijokelaiselle paras vaihtoehto linjaamaan Suomen kantaa EU:n liittovaltioon, pakolaiskysymyksiin ja perinteisiin arvoihin

”Moni menee äänestämään ajattelematta mitään ja äänestää kuten on aina äänestänyt. Ihan kaikesta en ole samaa mieltä, mutta eniten olen Laura Huhtasaaren ajamien asioiden takana.

Olen politiikkaa seurannut mutta en juuri itse ollut mukana. Tarvitsisi perehtyä asioihin ja se vaatii aikaa, jota ei nyt ole. Valtakunnan politiikkaa seuraan, enkä ole ollenkaan tyytyväinen – täällä eivät asiat ole kovinkaan hyvin.

Kun tulee joku jostakin muualta, löytyy heti katto pään päälle, mutta omiakin kansalaisia nukkuu puiden alla. Työperäinen maahanmuutto on mielestäni ihan hyvä asia, olen itsekin ollut Englannissa töissä. Minua huolestuttaa se, että Suomeen on jäänyt tuhansia paperittomia pakolaisia, joilla ei ole juuri mahdollisuutta tulla millään tavalla toimeen. Se luo mahdollisuuden rikollisuuden kasvulle. Ei rajojen aukeaminen suoraan Suomen vika ole vaan EU:n saamattoman pakolaispolitiikan.

Joku sanoisi, että eivät nämä asiat kuulu presidentille, eivätkä ehkä kuulukaan – mutta kyllä presidentti pystyy herättelemään eri asioista keskustelua arvovallallaan. Yhtä lailla vähän räikeilläkin mielipiteillä saadaan aikaan keskustelua.

Uskon, että seuraavalla kaudella presidentin eteen tuleviin asioihin kuuluvat ainakin perinteiset arvot. Kun tytöt eivät enää saa olla tyttöjä eivätkä pojat poikia, ei sitä – tai uutta avioliittolakia – tämän ikäinen kaveri oikein ymmärrä.

Maanpuolustukseen liittyvät asiat ja yhteistyö eri maiden kanssa on mielestäni ihan kunnossa. Hyvä kuitenkin, että Ottawan sopimus on nostettu keskusteluun – toisin muin muualla, maamiinat eivät ole täällä kenellekään vaaraksi, koska ne ovat rauhan aikana meillä komeroissa.

Kokemusta ei presidentin tehtävästä Huhtasaarella ole, mutta ei ole muillakaan ehdokkailla Niinistöä lukuun ottamatta. Ei minulla Niinistöstä ole mitään pahaa sanottavaa, siinä on ihan hyvä keulakuva, mutta EU-asioissa näkemykset ovat erilaisia. EU:n kehitys kohti liittovaltiota tietää sitä, että seuraavan presidenttikauden aikana tulee eteen päätettäväksi, onko Suomi itsenäinen vai Ranskan ja Saksan vetämän liittovaltion pohjoinen maakunta. Jo nyt Saksan sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Martin Schulz on nostanut esiin, että EU:sta pitäisi muodostaa liittovaltio vuoteen 2025 mennessä. Huhtasaari on EU-eron kannalla.

Lisäksi Niinistö olisi toisen kauden päättyessä 76-vuotias, minua vanhempi. Tiedän kokemuksesta, että 70-vuotias ei ole ihan niin vireä kuin 38-vuotias. ”

Juhani Hartman

Vuolijoki