Vajoava talo käyttökieltoon

Kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on määrännyt käyttökieltoon pälkäneläisen rivitaloyhtiö As Oy Onkkaalanrivin. Rakennustarkastaja Esa Hirvojärven mukaan päätöksen yksityiskohdat tulevat julkisiksi vasta sen jälkeen, kun kokouksen pöytäkirja runsaine keskusteluineen on saatu puhtaaksikirjoitettua ja tarkastettua perjantaihin tai maanantaihin mennessä. Tarkoituksena on, että päätöspöytäkirjat saadaan saatettua ensin yhtiön asukkaiden tietoon.

Taloyhtiön esittämään neuvottelupyyntöön asumisjärjestelyistä jaosto ei ottanut kantaa, koska sen ei nähty kuuluvan jaoston toimivaltaan. Hirvojärven mukaan kunta ottanee kuitenkin pian yhteyttä asukkaisiin neuvottelujen järjestämiseksi.

Rakennus- ja ympäristöjaosto pyysi viime vuonna taloyhtiötä teettämään jo vuosia vajonneesta talosta kuntotutkimuksen ja arvioi saamansa raportin perusteella, ettei rakennuksen voida katsoa olevan terveellinen ja turvallinen käyttää. Jaosto varasi taloyhtiölle mahdollisuuden lisäselvitykseen mutta katsoi selvitysten jääneen tekemättä. Se piti alkuvuodesta myös katselmuksen tontilla.

Vuonna 1988 valmistuneen rivitalon vajoaminen johtuu siitä, että se on rakennettu kannoilla, risuilla, oljilla ja muulla hajoavalla aineksella täytetyn entisen soramontun päälle. Talo on aiheuttanut pitkään kiistaa kunnan ja taloyhtiön välille, koska asukkaat ovat katsoneet kunnan olleen tietoinen tontin ongelmista jo silloin, kun se teki maanvaihtokaupan rakentajan kanssa. Asunto-osakeyhtiö on vaatinut kunnalta vahingonkorvausta ja myös esittänyt kunnalle asuntojen ostamista.

Vajoavassa talossa on kolme kaksiota ja yksi kolmio.