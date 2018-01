Jo toista tuhatta pälkäneläistä ja yli 4000 kangasalalaista on äänestänyt presidentinvaalissa. Pälkäneellä äänestysprosentti nousi jo perjantaina iltapäivällä lähes 20:een. Kangasalla ollaan pari prosenttiyksikköä pienemmissä lukemissa.

Ennakkoäänestys on alkanut koko maassa selkeästi edellisvaaleja vilkkaammin, ja myös Sydän-Hämeessä on ajoittain jonotettu uurnille. Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin saakka ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.