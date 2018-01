Pälkäne uusi kolmannen sijansa

Pälkäne ylsi viimevuotiseen tapaan kolmanneksi Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakisassa. Pälkäne jakoi kolmannen sijansa Hämeenkyrön ja Parkanon kanssa.

– Olemme kolmannesta sijasta erittäin iloisia. Meillä on ollut työntäyteinen vuosi kunnan organisaatiouudistuksen kanssa, mutta silti olemme ehtineet kehittää aktiivisesti myös elinvoimaisuutta. Parannettavaa on toki aina, ja kilpailuprosessi toi hyviä ideoita esille. Jatkamme siis kehittämistä edelleen tänä vuonna, Pälkäneen kunnan elinkeinojohtaja Jaana Koivisto totesi.

Koivisto lähetti kiitokset Pälkäneen ja Luopioisten Yrittäjäyhdistyksille sekä verkoston yrittäjille.

– Paikallisten yrittäjien kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä, ja ilman heitä emme olisi yltäneet näin hyvään lopputulokseen, elinkeinojohtaja sanoi.

Voittajaksi kilpailussa selviytyi Ylöjärven kaupunki. Voittajakunta saa vuoden ajan käyttää Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -nimikettä. Kovan vastuksen Ylöjärvelle antoi viime vuoden voittaja Lempäälä, joka sijoittui toiselle sijalle. Urjala palkittiin kuntana, joka oli vuoden 2017 aikana parantanut eniten omaa elinvoima-asemaansa. Kilpailuun osallistuivat kaikki Pirkanmaan kunnat.

Kannustusta elinvoiman kehittämiseen

Kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat yhdessä kunnan toiminnan yritysmyönteisyyttä ja kunnan elinvoimatekijöitä. Ylöjärvi oli vahva kaikilla kilpailun osa-alueilla ja on valtakunnallisesti noteerattu myös yrittäjyyskasvatuksen saralla.

– Kilpailuvastauksista näkyi, että jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on tehty viimeisen vuoden aikana paljon kehitystyötä yrittäjäystävällisyyden ja elinvoimaisuuden eteen. Kunnissa on ymmärretty, että yrittäjyys luo paikkakunnalle elinvoimaa, palveluita, työpaikkoja ja hyvinvointia. Kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö on selkeästi vahvistunut, mikä on tuottanut kuntiin ja asukkaille myönteisiä tuloksia. Silti kunnissa on vielä paljon tekemistä yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseksi, elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen Pirkanmaan Yrittäjistä kertoi.

Yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailun tarkoituksena on kannustaa kuntia elinvoimatekijöidensä kehittämiseen sekä lisätä kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi kunnan elinkeinopolitiikkaa, julkisia hankintoja, kaavoitusta, yrittäjyyskasvatusta, yritysvaikutusten arviointia ja palvelusetelien käyttöä. Keskeisessä roolissa olivat tällä kertaa erityisesti kunnan yrittäjäyhteistyö, toimivat elinkeinopalvelut ja yritysmyönteinen kaavoitus. Lisäksi painotettiin yritysvaikutusarviointien käyttöä kunnan päätöksenteossa, kunnan hankintapolitiikan toimivuutta ja konkreettista yhdessä tekemistä.

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta palkittiin keskiviikkona Lempäälän Ideaparkissa. Kilpailun toteuttivat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto.