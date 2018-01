LP aikoo ehtiä pudotuspelikuntoon

Seitsemän ottelua. Sen verran LP Kangasalan joukkueella ja valmennusjohdolla on aikaa saada peli kuosiin – sen jälkeen Mestaruusliigan runkosarja on päättynyt ja pudotuspelit alkavat. LP:n valmennustiimiin syksyllä väliaikaisesti jälleen hypänneen Ismo Tahvanaisen mukaan aikaa on kenties juuri riittävästi.

– Kestää aikansa ennen kuin uudet asiat siirtyvät kentälle. Potentiaalia kyllä on, ja trendi on ylöspäin. Toivottavasti aika riittää, hän miettii.

Eniten huomiota on viime aikoina keskitetty torjunnan ja puolustuksen yhteistyöhön sekä yksilötaktiikkaan ja omien virheiden karsimiseen.

Viime viikonloppuna LP otti jälleen askelia oikeaan suuntaan, vaikka Pitkäjärvellä tilastoihin kirjattiinkin tappio erin 1–3 (22–25, 25–20, 22–25, 23–25). Vastassa ollut sarjakärki Pölkky ei saanut voittoa helpolla, eikä suuri vääryys olisi ollut, jos ehjään esitykseen pystynyt kotijoukkuekin olisi päässyt pisteiden makuun.

– Teimme virheitä erien lopuissa. Se on huono sikäli, että silloin vastustaja voittaa erän, Tahvanainen tiivistää.

Virheiden lisäksi voittosaumoja söi passari Mita Uiaton ja Jessica Wagnerin tällä kertaa vajaaksi jäänyt yhteispeli.

LP on sarjassa nyt seitsemäntenä ja pitkälti varmistanut paikkansa kahdeksan joukkueen pudotuspeleissä – voitoitta olevalla sarjajumbo WoVo:lla on pelattuna kolme ottelua vähemmän, mutta piste-ero Kangasalaan on venähtänyt jo yhdeksään pisteeseen. Kuudes sija on vielä kangasalalaisjoukkueen kiikarissa: Jymy on kymmenen pisteen päässä mutta kaksi ottelua enemmän pelanneena.

– Tuolla otteluohjelmalla meillä on kuudenteen sijaan mahdollisuudet. Sarjasijoitus ei kuitenkaan kerro osaamisestamme kaikkea tällä hetkellä.

Ensi viikonloppuna pelaajat päästetään tiukan treeni- ja pelijakson jälkeen omatoimiseen harjoitteluun. Sitten on edessä paluu Tahvanaisen ja Kai Steniuksen sorvin ääreen, ja ensi viikko huipentuu kahden kotipelin viikonloppuun. Viimeinen kotiottelu runkosarjassa on vuorossa jo ennen helmikuun puoliväliä.