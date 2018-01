Ikäpisteet aloittavat toimintansa jälleen

Pälkäneellä toimii kaksi Ikäpistettä, joiden tavoitteena on tarjota ikäihmisille vertaistukea, tietoa ja mukavaa yhdessäoloa. Ikäpisteiden toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Ohjelmassa on joka kerta pieni jumppatuokio sekä muuta ohjelmaa kävijöiden mieltymysten mukaan.

Kahvipannu on kuumana koko aamupäivän ja kahvit sekä kastettavan saa vapaaehtoisen kahvirahan hinnalla. Luopioisten Ikäpiste kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkoina Seuratalolla ja aloittaa toimintansa joulutauon jälkeen keskiviikkona 24.1. kello 9.30 alkaen. Aloitusajankohtaa on siirretty kello yhdeksästä 9.30:een, jotta aitoolaisetkin ehtisivät paremmin paikalle linja-autolla. Onkkaalan Ikäpiste aloittaa toimintansa tiistaina 30.1. kello 9 Perhekeskus Pirtillä, kunnantalon siipirakennuksessa. Lisätietoja toiminnasta antaa vanhustyön fysioterapeutti Tiina Knuutinen puhelinnumerossa 040 822 2287.