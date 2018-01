Kunnan kokoomukset yhteen

On oikeastaan vähän kummallista, että näin pienessä kunnassa, kuten Pälkäne, on kolme erillistä Kokoomus-yhdistystä ja lisäksi aluejärjestö.

Ymmärrän kyllä historialliset syyt, mutta nykyaikaan sopivia järkeviä syitä tällaiseen resurssien tuhlaamiseen ja ehkä nurkkakuntaisuuttakin edistävään monijakoon en näe.

Esimerkiksi vaalien alla ehdokkaita haettaessa jokainen etsiskelee erikseen ehdokkaita, joita sitten se aluejärjestö kokoaan yhteen. Kun Luopioinen ja Pälkäne ovat olleet yhtä ja samaa kuntaa jo yli kymmenen vuotta, ja monet toiminnot sulautuneet hyvin yhteen, niin luulisi saman puolueen yhdistystenkin voivan muodostaa yhdessä yhden vahvan PAL-Kokoomuksen (Pälkäne, Aitoo, Luopioinen).

Silloin ei tarvittaisi mitään jokseenkin turhaa aluejärjestöäkään, joka nykyisinkin on pelkkä muodollisuus. Aluejärjestön tarpeellisuuden ymmärtää suurissa kaupungeissa, joissa on kymmenittäin Kokoomus-yhdistyksiä, mutta täällä se on vain byrokratian kukkanen, jonka joutaisi nyhtää pois.

Kun juuri nyt Pälkäneen Kokoomuksen piirissä näyttäisi olevan kaksi eri leirikuntaa, olisi korkea aika järjestää kaikkien paikallisten Kokoomusyhdistysten yhteinen kokous, jossa ratkottaisiin pienet kiistakysymykset ja haudattaisiin henkilökaunat sekä luotaisiin suuntaviivat yhden vahvan, yhtenäisen koko kunnan kattavan Kokoomuksen tulevaisuudelle.

Ei muuta kuin pankaahan toimeksi! Yhteisen edun nimissä. Yhdellä vahvalla yhdistyksellä olisi piirissäkin enemmän painoarvoa kuin kolmella epäyhtenäisellä porukalla.

PAUL TIILILÄ